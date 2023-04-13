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Їжа

Паска на воді на Великдень 2023 – простий рецепт

13 Квітня 2023, 16:15
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Паски, Великдень, рецепт
Джерело: Depositphotos

Перед Великоднем кожна господиня шукає рецепт ідеальної паски. Сьогодні можна знайти безліч різноманітних рецептів великоднього хліба – на кефірі, дріжджах, згущеному молоці тощо.

Втім особливою популярністю користується рецепт паски на воді. Факти ICTV підготували для вас легкий рецепт паски на воді, яку зможе приготувати кожна господиня.

Паска на воді – рецепт

Інгредієнти: 

  • борошно – 500-600 г;
  • олія – 110 мл;
  • вода – 250 мл;
  • цукор – 180 г;
  • яйця – 3 шт;
  • дріжджі пресовані – 20 г.

Як готувати?

Спершу підігрійте воду – вона має бути не гаряча, а тепла. Вилийте теплу воду в миску, додайте дріжджі, 2 ч. л. цукру та 2 ч. л. борошна.

Ретельно перемішайте воду, накрийте миску рушником і поставте у тепле місце на 20-30 хвилин. Поки готується опара, вбийте у миску яйця, додайте цукор і ретельно перемішайте міксером. У вас має вийти густа жовта маса.

Зʼєднайте збиті яйця з опарою та ретельно перемішайте.

Починайте поступово додавати до маси половину борошна (його варто всипати частинами, постійно помішуючи тісто). Суміш повинна за консистенцією нагадує сметану.

Влийте у тісто олію, ретельно перемішайте та всипте іншу частину борошна. Знову перемішайте тісто.

Коли маса не буде липнути до рук, сформуйте невеликі кульки та перекладіть їх у попередньо змащені олією форми для випікання.

Накрийте форми з тістом рушником і залиште у теплому місці на 20-30 хв. Майбутні паски мають “підрости”.

Тепер перекладіть паски у духовку та випікайте 1 годину при 180 °C.

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Великдень Кулінарні рецепти Рецепт
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