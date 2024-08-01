Чудовий рецепт помідорів з бадиллям моркви! Ця заготівля здивує вас своїм неповторним смаком та ароматом, який надає морквяне бадилля.

Помідори з морквяним бадиллям на зиму ідеально підійдуть тим, хто любить експериментувати на кухні та прагне спробувати щось нове.

Морквяне бадилля містить вітаміни та мінерали, які є корисними для здоров’я.

Помідори з морквяним бадиллям на зиму

Якщо любите експериментувати, можете додати до маринаду свої улюблені спеції, наприклад, лавровий лист, перець горошком чи гвоздика.

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Інгредієнти на трилітрову банку:

помідори – 2 кг

морквяне бадилля – 4 шт.

вода – 1 л

цукор – 4 ст. л.

сіль – 1 ст. л.

оцет столовий 9% – 70 мл

Важливо, щоб помідори пружні та були без пошкоджень, адже це впливає на якість.

Помідори з бадиллям моркви на зиму покроково:

На дно стерилізованої трилітрової банки викладаємо промите та обсушене морквяне бадилля. Воно не лише додасть смаку, але й прикрасить заготовку. Помідори миємо та щільно заповнюємо ними банку. Воду доводимо до кипіння й вливаємо її у банку. Прикриваємо стерилізованою кришкою. Коли вода буде кімнатної температури, злийте її, доведіть до кипіння і знову залийте помідори. Поки вода другий раз холоне, приготуймо маринад. Для цього кип’ятимо 1 л води, додаємо цукор та сіль, перемішуємо до розчинення і доводимо до кипіння. Потім вливаємо оцет, перемішуємо і знімаємо з вогню. Вдруге зливаємо з помідорів воду. Вливаємо маринад і закатуємо. Стежте за тим, щоб маринад повністю покривав помідори у банці, це забезпечить рівномірне просочення та зберігання.

Банки перевертати та укутувати не треба. Залишаємо до охолодження, а потім зберігаємо у темному місці.