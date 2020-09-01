Біг – найкращий та найдешевший спосіб для схуднення та підтримки здоров’я. Для цього не потрібно шукати тренажерний зал, басейн та професіонального тренера, який розпише тренування. Ви просто виходите на вулицю, захопивши з собою гарний настрій, шукаєте парк або стадіон та біжите до мрії.

Для того, щоб біг для схуднення став ефективним, дотримуйтесь кількох правил, які публікують Факти ICTV.

Біг відомий, як один з найдавніших способів укріплення здоров’я. Як у древній Греції військових в першу чергу вчили бігати, а найкращих відправляли на Олімпіаду, так і сьогодні в арміях це основа фізичної підготовки.

Все тому, що під час фізичних навантажень на свіжому повітрі відбувається насичення клітин тіла киснем. При тренуванні налагоджується обмін речовин і нормалізація роботи серця та зміцнення імунітету.

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Три головні правила, яких потрібно дотримуватись при заняттях бігом для схуднення:

відсутність медичних протипоказань – проблеми із суглобами та м’язами, зі спиною чи серцево-судинною системою;

зручний одяг та взуття. Воно не має бути завелике чи замале. Важливе місце для пробіжок – це може бути парк чи стадіон. При можливості не бігати по асфальті – так можна травмувати суглоби;

регулярні тренування, які тривають більше 40 хв. Жири вступають в обмінні процеси приблизно у такий час за безперервної роботи. Важливим є графік тренуваннь – вони мають проходили приблизно в той самий час.

Біг вранці

Перші результати можна побачити через місяць пробіжок тричі на тиждень. Для досягнення видимого результату необхідно три місяці,

– Найефективніший біг зранку. Він дозволяє організму скинути вироблену енергію за ніч і ” зарядитися ” на весь день. Під час тренувань варто використовувати пульсометр, встановити на телефон програму fat bern. Вона дозволяє вимірювати пульс та обирати правильну швидкість бігу. Також треба пам’ятати, що ефективність також додасть правильне харчування. Їжа має бути збагачена білками, вітамінами, мінералами. – каже фінтес- тренер Ігор Болта.

Біг підтюпцем

Біг підтюпцем має ще іншу назву – джогінг. Це біг у неквапливому темпі, але на великі дистанції. Швидкість бігуна становить не більше 8 км\год. Його унікальність в тому, що для нього не потрібні ані спеціальні місця, ані комбінації вправ. Самому можна бути інструктором і самостійно вирішувати де бігати.

Такий темп бігу дає можливість вільно дихати та розмовляти, а сам процес не виснажує і приносить задоволення.

Раніше Факти ICTV публікували топ-10 способів, як урізноманітнити заняття бігом. Можна чергувати швидкий біг і проміжний відпочинок у вигляді бігу підтюпцем, старайтеся побудувати свій шлях через перешкоди.