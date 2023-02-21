Крім пасок і яєць, третє місце на великодньому столі займають м’ясні страви – буженина, холодець, домашня ковбаса. Не обійтися і без риби, салатів, закусок і випічки. Факти ICTV зібрали для вас кращі рецепти великодніх страв 2023.
Салат Великодній
Інгредієнти:
- 2 невеликих стегенця;
- 3 картоплини, зварених у мундирі;
- 1-2 морквини, зварених у мундирі;
- 4 яйця, зварених круто;
- 0,5 склянки чорносливу;
- 0,5 склянки волоських горіхів;
- 50 г сиру;
- майонез;
- виноград для прикраси.
Спосіб приготування:
Стегенця відварити, відокремити м’ясо від кісток і нарізати дрібними кубиками. Очистити картоплю і моркву. Натерти на терці. Очистити яйця і розділити на білки і жовтки. Чорнослив залити окропом, залишити на 10 хвилин. Потім злити воду і дрібно нарізати. Нарізати горіхи. Натерти на тертці сир.
Викласти салат шарами:
- 1 шар – картопля;
- 2 шар – дрібно нарізана курка;
- 3 шар – чорнослив;
- 4 шар – горіхи;
- 5 шар – білки;
- 6 шар – морква;
- 7 шар – сир;
- 8 шар – жовтки.
Всі шари промазати майонезом. Якщо хочете, шар із курки можна посолити і поперчити.
Салат поставити на ніч для просочення в холодильник (обов’язково накрийте, щоб не підсох). Перед подачею на стіл прикрасити нарізаним виноградом, що імітує крашанки. За допомогою майонезу зробити напис.
Великодній пиріг-сендвіч
Інгредієнти:
- дріжджовий лаваш (5 штук);
- середній огірок;
- 6 скибочок сьомги слабосоленої;
- 300 г вершкового сиру;
- 100 г плавленого сиру;
- кілька гілочок кропу;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- 2 редиски;
- куряче яйце;
- 3 перепелиних яєць;
- пучок зеленої цибулі;
- сіль і перець за смаком;
- чверть морквини;
- кілька горошин чорного перцю.
Спосіб приготування:
- Змішайте вершковий сир з плавленими сирками до отримання однорідної маси. Додайте лимонний сік, трохи посолити і поперчити. Розділіть масу на 2 частини, в одну з них додати нарізаний кріп.
Огірок наріжте тонкими кружечками. З лаваша виріжіть рівні квадрати, які будуть основою пирога.
- На лаваш намажте приготовлену суміш із кропом і зверху рівномірно розподіліть кружечки огірка. Накрийте другим лавашем, також змастіть його і викласти скибочки сьомги. Повторіть, чергуючи шари.
- Обмажте пиріг залишками сирної суміші без кропу. З боків прикрасьте пір’ям зеленої цибулі, а зверху створіть композицію з попередньо відварених у киплячій підсоленій воді курячих і перепелиних яєць. Їх потрібно прикрасити, вирізавши з моркви елементи декору, доповнивши горошинками чорного перцю і нарізаною тонкими кружечками редискою.
Заливні яйця
Інгредієнти:
- 10 шкарлупок від яєць;
- 2 склянки м’ясного солоного бульйону;
- 20 г желатину;
- 1 свіжа перчина;
- 1 маленька банка кукурудзи;
- 300 г шинки;
- зелень.
Можна використовувати будь-який наповнювач: рибу, курку, м’ясо.
Спосіб приготування:
- Підготуйте шкаралупу. Для цього треба ретельно вимити яйця, зробити отвір з тупого боку яйця, вилити вміст (він не знадобиться для цієї страви), промити всередині. Висушіть заготовки.
- Замочіть желатин на 10 хвилин. Підігрійте його до повного розчинення (не кип’ятити), змішайте з бульйоном. Процідіть. Наріжте кубиками перець, шинку. Злийте воду з кукурудзи.
- Укладіть все шарами. Залийте бульйоном. Приберіть в холод.
- Із застиглих яєць очистіть шкаралупу як з варених. Прикрасьте, подайте як холодну закуску.
Яловичина, запечена в духовці
Інгредієнти:
- 1 кг пісної яловичини;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- 4 зубчики часнику.
Спосіб приготування:
- Яловичину помийте, витріть насухо серветкою.
- Натріть сіллю, спеціями, часником, загорніть у фольгу і помістіть в духовку.
- Запікайте приблизно 1,5-2 години (в залежності від жорсткості м’яса) при температурі 180-200 градусів.
Запечені курячі крильця
Інгредієнти:
- 2 кг курячих крилець;
- оливкова олія екстра вірджин;
- 1 ст. л. меленої солодкої паприки;
- морська сіль середнього помелу;
- мелений перець;
- 2-3 гілочки розмарину або чебрецю.
Спосіб приготування:
- У крилець видаліть першу фалангу, крило, що залишилося, розріжте навпіл в суглобі.
- Приготуйте маринад із солі, чорного перцю, паприки і оливкової олії в такій кількості, щоб вистачило змастити всі крильця. Маринувати від 1 до 12 годин.
- Розігрійте духовку з включеним грилем до 230°С. На деко насипте шар солі, покладіть листочки чебрецю або розмарину і перемішайте. Встановіть в деко решітку і розкладіть на ній крильця.
- Запікайте крильця до рум’яної скоринки з обох сторін, один раз перевернувши, приблизно 25 хвилин. Подавайте гарячими.
Великоднє медове печиво
Інгредієнти:
- 5 ст. л. меду;
- 4 яйця (1 білок – для глазурі, решта – у тісто);
- склянка цукру;
- 3 ст. л. вершкового масла;
- 3 склянки борошна;
- 2 ч. л. соди;
- 200 г цукрової пудри;
- 0,5 ч. л. лимонного соку (для глазурі, але можна і без нього).
Спосіб приготування:
- Розтопіть на водяній бані мед, масло і цукор. Додайте соду і розмішуйте 2 хвилини. Додайте яйця і борошно, і замішайте тісто.
- Воно повинно бути досить м’яким, але не липнути до рук. За бажанням, можна разом з борошном додати спеції – корицю, кардамон, імбир, цедру лимона.
- Посипте стіл борошном і розкачайте тісто завтовшки 0,5 см, вирізаємо фігурки з тіста. Можна зробити у формі яйця, зайців, метеликів – залежить від того, які формочки для печива у вас є.
- Викладайте печиво на деко і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до злегка коричневого кольору. Печиво випікається досить швидко, стежте за духовкою.
- Глазур робиться дуже просто. Збивайте у глибокій мисочці білок, додайте до нього лимонний сік і частину цукрової пудри. Повинна вийти суміш по густоті як сметана.
- Діліть глазур на 3-4 частини і її фарбуйте. Якщо у вас немає харчових барвників, скористайтеся тим, що є під рукою. Буряковий сік, морквяний сік, зеленка. Додайте по крапельці в різні мисочки, розмішайте і отримаєте глазур різних кольорів.
- А тепер розмалюйте печиво. Можна це зробити за допомогою кондитерського шприца з тонкою насадкою, а можна викласти глазур у файловий пакетик і трішечки відрізати його куточок. Печиво можна покрити білою глазур’ю, а кольоровою малювати візерунок.
- Коли глазур на печиві висохне, подайте його до столу.
Царська паска
Інгредієнти:
- 750 мл молока;
- 50 г свіжих дріжджів;
- 20 яєць;
- 350 г вершкового масла;
- 100 г маргарину;
- 350 г жирної сметани;
- 50 мл горілки або коньяку;
- 500 г цукру;
- 2 г ваніліну;
- 0,5 ч. л. мускатного горіха;
- 1 200 г борошна.
Спосіб приготування:
- Підігрійте половину молока, залити 3 ст. л. борошна. Перемішайте і поставте в тепле місце на годину.
- У склянці теплого молока розведіть дріжджі, додайте склянку борошна і молоко з борошном. Поставте в тепло на 3 години.
- Яєчні жовтки розітріть з цукром, змішайте з молоком, що залишилося, і опарою.
- Додайте 2 склянки борошна і замісіть тісто. Поставте в тепле місце на годину.
- Додайте вершкове масло, маргарин, сметану, алкоголь, прянощі і збиті в піну білки. Всипте борошно, що залишилося, замісіть тісто і поставте в тепло ще на годину.
- Тісто розкладіть по формах, застеленим пергаментом, наповнюючи приблизно наполовину. Дайте постояти півгодини.
- Випікати паску 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Перед подачею остудити, покрити глазур’ю.