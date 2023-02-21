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Їжа

Що приготувати на Великдень 2023: рецепти страв для святкового столу

21 Лютого 2023, 12:17
Анна Голішевська Редакторка сайту
Страви
Джерело: Unsplash

Крім пасок і яєць, третє місце на великодньому столі займають м’ясні страви – буженина, холодець, домашня ковбаса. Не обійтися і без риби, салатів, закусок і випічки. Факти ICTV зібрали для вас кращі рецепти великодніх страв 2023.

Салат Великодній

Інгредієнти:

  • 2 невеликих стегенця;
  • 3 картоплини, зварених у мундирі;
  • 1-2 морквини, зварених у мундирі;
  • 4 яйця, зварених круто;
  • 0,5 склянки чорносливу;
  • 0,5 склянки волоських горіхів;
  • 50 г сиру;
  • майонез;
  • виноград для прикраси.

Спосіб приготування:

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Стегенця відварити, відокремити м’ясо від кісток і нарізати дрібними кубиками. Очистити картоплю і моркву. Натерти на терці. Очистити яйця і розділити на білки і жовтки. Чорнослив залити окропом, залишити на 10 хвилин. Потім злити воду і дрібно нарізати. Нарізати горіхи. Натерти на тертці сир.

Викласти салат шарами:

  • 1 шар – картопля;
  • 2 шар – дрібно нарізана курка;
  • 3 шар – чорнослив;
  • 4 шар – горіхи;
  • 5 шар – білки;
  • 6 шар – морква;
  • 7 шар – сир;
  • 8 шар – жовтки.

Всі шари промазати майонезом. Якщо хочете, шар із курки можна посолити і поперчити.

Салат поставити на ніч для просочення в холодильник (обов’язково накрийте, щоб не підсох). Перед подачею на стіл прикрасити нарізаним виноградом, що імітує крашанки. За допомогою майонезу зробити напис.

Великодній пиріг-сендвіч

Інгредієнти:

  • дріжджовий лаваш (5 штук);
  • середній огірок;
  • 6 скибочок сьомги слабосоленої;
  • 300 г вершкового сиру;
  • 100 г плавленого сиру;
  • кілька гілочок кропу;
  • 1 ч. л. лимонного соку;
  • 2 редиски;
  • куряче яйце;
  • 3 перепелиних яєць;
  • пучок зеленої цибулі;
  • сіль і перець за смаком;
  • чверть морквини;
  • кілька горошин чорного перцю.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте вершковий сир з плавленими сирками до отримання однорідної маси. Додайте лимонний сік, трохи посолити і поперчити. Розділіть масу на 2 частини, в одну з них додати нарізаний кріп.
    Огірок наріжте тонкими кружечками. З лаваша виріжіть рівні квадрати, які будуть основою пирога.
  2. На лаваш намажте приготовлену суміш із кропом і зверху рівномірно розподіліть кружечки огірка. Накрийте другим лавашем, також змастіть його і викласти скибочки сьомги. Повторіть, чергуючи шари.
  3. Обмажте пиріг залишками сирної суміші без кропу. З боків прикрасьте пір’ям зеленої цибулі, а зверху створіть композицію з попередньо відварених у киплячій підсоленій воді курячих і перепелиних яєць. Їх потрібно прикрасити, вирізавши з моркви елементи декору, доповнивши горошинками чорного перцю і нарізаною тонкими кружечками редискою.

Заливні яйця

Яйце

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • 10 шкарлупок від яєць;
  • 2 склянки м’ясного солоного бульйону;
  • 20 г желатину;
  • 1 свіжа перчина;
  • 1 маленька банка кукурудзи;
  • 300 г шинки;
  • зелень.

Можна використовувати будь-який наповнювач: рибу, курку, м’ясо.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте шкаралупу. Для цього треба ретельно вимити яйця, зробити отвір з тупого боку яйця, вилити вміст (він не знадобиться для цієї страви), промити всередині. Висушіть заготовки.
  2. Замочіть желатин на 10 хвилин. Підігрійте його до повного розчинення (не кип’ятити), змішайте з бульйоном. Процідіть. Наріжте кубиками перець, шинку. Злийте воду з кукурудзи.
  3. Укладіть все шарами. Залийте бульйоном. Приберіть в холод.
  4. Із застиглих яєць очистіть шкаралупу як з варених. Прикрасьте, подайте як холодну закуску.

Яловичина, запечена в духовці

Інгредієнти:

  • 1 кг пісної яловичини;
  • сіль, перець чорний мелений за смаком;
  • 4 зубчики часнику.

Спосіб приготування:

  1. Яловичину помийте, витріть насухо серветкою.
  2. Натріть сіллю, спеціями, часником, загорніть у фольгу і помістіть в духовку.
  3. Запікайте приблизно 1,5-2 години (в залежності від жорсткості м’яса) при температурі 180-200 градусів.

Запечені курячі крильця

Крила

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • 2 кг курячих крилець;
  • оливкова олія екстра вірджин;
  • 1 ст. л. меленої солодкої паприки;
  • морська сіль середнього помелу;
  • мелений перець;
  • 2-3 гілочки розмарину або чебрецю.

Спосіб приготування:

  1. У крилець видаліть першу фалангу, крило, що залишилося, розріжте навпіл в суглобі.
  2. Приготуйте маринад із солі, чорного перцю, паприки і оливкової олії в такій кількості, щоб вистачило змастити всі крильця. Маринувати від 1 до 12 годин.
  3. Розігрійте духовку з включеним грилем до 230°С. На деко насипте шар солі, покладіть листочки чебрецю або розмарину і перемішайте. Встановіть в деко решітку і розкладіть на ній крильця.
  4. Запікайте крильця до рум’яної скоринки з обох сторін, один раз перевернувши, приблизно 25 хвилин. Подавайте гарячими.

Великоднє медове печиво

Печиво

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • 5 ст. л. меду;
  • 4 яйця (1 білок – для глазурі, решта – у тісто);
  • склянка цукру;
  • 3 ст. л. вершкового масла;
  • 3 склянки борошна;
  • 2 ч. л. соди;
  • 200 г цукрової пудри;
  • 0,5 ч. л. лимонного соку (для глазурі, але можна і без нього).

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть на водяній бані мед, масло і цукор. Додайте соду і розмішуйте 2 хвилини. Додайте яйця і борошно, і замішайте тісто.
  2. Воно повинно бути досить м’яким, але не липнути до рук. За бажанням, можна разом з борошном додати спеції – корицю, кардамон, імбир, цедру лимона.
  3. Посипте стіл борошном і розкачайте тісто завтовшки 0,5 см, вирізаємо фігурки з тіста. Можна зробити у формі яйця, зайців, метеликів – залежить від того, які формочки для печива у вас є.
  4. Викладайте печиво на деко і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до злегка коричневого кольору. Печиво випікається досить швидко, стежте за духовкою.
  5. Глазур робиться дуже просто. Збивайте у глибокій мисочці білок, додайте до нього лимонний сік і частину цукрової пудри. Повинна вийти суміш по густоті як сметана.
  6. Діліть глазур на 3-4 частини і  її фарбуйте. Якщо у вас немає харчових барвників, скористайтеся тим, що є під рукою. Буряковий сік, морквяний сік, зеленка. Додайте по крапельці в різні мисочки, розмішайте і отримаєте глазур різних кольорів.
  7. А тепер розмалюйте печиво. Можна це зробити за допомогою кондитерського шприца з тонкою насадкою, а можна викласти глазур у файловий пакетик і трішечки відрізати його куточок. Печиво можна покрити білою глазур’ю, а кольоровою малювати візерунок.
  8. Коли глазур на печиві висохне, подайте його до столу.

Царська паска

Інгредієнти:

  • 750 мл молока;
  • 50 г свіжих дріжджів;
  • 20 яєць;
  • 350 г вершкового масла;
  • 100 г маргарину;
  • 350 г жирної сметани;
  • 50 мл горілки або коньяку;
  • 500 г цукру;
  • 2 г ваніліну;
  • 0,5 ч. л. мускатного горіха;
  • 1 200 г борошна.

Спосіб приготування:

  1. Підігрійте половину молока, залити 3 ст. л. борошна. Перемішайте і поставте в тепле місце на годину.
  2. У склянці теплого молока розведіть дріжджі, додайте склянку борошна і молоко з борошном. Поставте в тепло на 3 години.
  3. Яєчні жовтки розітріть з цукром, змішайте з молоком, що залишилося, і опарою.
  4. Додайте 2 склянки борошна і замісіть тісто. Поставте в тепле місце на годину.
  5. Додайте вершкове масло, маргарин, сметану, алкоголь, прянощі і збиті в піну білки. Всипте борошно, що залишилося, замісіть тісто і поставте в тепло ще на годину.
  6. Тісто розкладіть по формах, застеленим пергаментом, наповнюючи приблизно наполовину. Дайте постояти півгодини.
  7. Випікати паску 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Перед подачею остудити, покрити глазур’ю.
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