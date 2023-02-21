Крім пасок і яєць, третє місце на великодньому столі займають м’ясні страви – буженина, холодець, домашня ковбаса. Не обійтися і без риби, салатів, закусок і випічки. Факти ICTV зібрали для вас кращі рецепти великодніх страв 2023.

Салат Великодній

Інгредієнти:

2 невеликих стегенця;

3 картоплини, зварених у мундирі;

1-2 морквини, зварених у мундирі;

4 яйця, зварених круто;

0,5 склянки чорносливу;

0,5 склянки волоських горіхів;

50 г сиру;

майонез;

виноград для прикраси.

Спосіб приготування:

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Стегенця відварити, відокремити м’ясо від кісток і нарізати дрібними кубиками. Очистити картоплю і моркву. Натерти на терці. Очистити яйця і розділити на білки і жовтки. Чорнослив залити окропом, залишити на 10 хвилин. Потім злити воду і дрібно нарізати. Нарізати горіхи. Натерти на тертці сир.

Викласти салат шарами:

1 шар – картопля;

2 шар – дрібно нарізана курка;

3 шар – чорнослив;

4 шар – горіхи;

5 шар – білки;

6 шар – морква;

7 шар – сир;

8 шар – жовтки.

Всі шари промазати майонезом. Якщо хочете, шар із курки можна посолити і поперчити.

Салат поставити на ніч для просочення в холодильник (обов’язково накрийте, щоб не підсох). Перед подачею на стіл прикрасити нарізаним виноградом, що імітує крашанки. За допомогою майонезу зробити напис.

Великодній пиріг-сендвіч

Інгредієнти:

дріжджовий лаваш (5 штук);

середній огірок;

6 скибочок сьомги слабосоленої;

300 г вершкового сиру;

100 г плавленого сиру;

кілька гілочок кропу;

1 ч. л. лимонного соку;

2 редиски;

куряче яйце;

3 перепелиних яєць;

пучок зеленої цибулі;

сіль і перець за смаком;

чверть морквини;

кілька горошин чорного перцю.

Спосіб приготування:

Змішайте вершковий сир з плавленими сирками до отримання однорідної маси. Додайте лимонний сік, трохи посолити і поперчити. Розділіть масу на 2 частини, в одну з них додати нарізаний кріп.

Огірок наріжте тонкими кружечками. З лаваша виріжіть рівні квадрати, які будуть основою пирога. На лаваш намажте приготовлену суміш із кропом і зверху рівномірно розподіліть кружечки огірка. Накрийте другим лавашем, також змастіть його і викласти скибочки сьомги. Повторіть, чергуючи шари. Обмажте пиріг залишками сирної суміші без кропу. З боків прикрасьте пір’ям зеленої цибулі, а зверху створіть композицію з попередньо відварених у киплячій підсоленій воді курячих і перепелиних яєць. Їх потрібно прикрасити, вирізавши з моркви елементи декору, доповнивши горошинками чорного перцю і нарізаною тонкими кружечками редискою.

Заливні яйця

Інгредієнти:

10 шкарлупок від яєць;

2 склянки м’ясного солоного бульйону;

20 г желатину;

1 свіжа перчина;

1 маленька банка кукурудзи;

300 г шинки;

зелень.

Можна використовувати будь-який наповнювач: рибу, курку, м’ясо.

Спосіб приготування:

Підготуйте шкаралупу. Для цього треба ретельно вимити яйця, зробити отвір з тупого боку яйця, вилити вміст (він не знадобиться для цієї страви), промити всередині. Висушіть заготовки. Замочіть желатин на 10 хвилин. Підігрійте його до повного розчинення (не кип’ятити), змішайте з бульйоном. Процідіть. Наріжте кубиками перець, шинку. Злийте воду з кукурудзи. Укладіть все шарами. Залийте бульйоном. Приберіть в холод. Із застиглих яєць очистіть шкаралупу як з варених. Прикрасьте, подайте як холодну закуску.

Яловичина, запечена в духовці

Інгредієнти:

1 кг пісної яловичини;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

4 зубчики часнику.

Спосіб приготування:

Яловичину помийте, витріть насухо серветкою. Натріть сіллю, спеціями, часником, загорніть у фольгу і помістіть в духовку. Запікайте приблизно 1,5-2 години (в залежності від жорсткості м’яса) при температурі 180-200 градусів.

Запечені курячі крильця

Інгредієнти:

2 кг курячих крилець;

оливкова олія екстра вірджин;

1 ст. л. меленої солодкої паприки;

морська сіль середнього помелу;

мелений перець;

2-3 гілочки розмарину або чебрецю.

Спосіб приготування:

У крилець видаліть першу фалангу, крило, що залишилося, розріжте навпіл в суглобі. Приготуйте маринад із солі, чорного перцю, паприки і оливкової олії в такій кількості, щоб вистачило змастити всі крильця. Маринувати від 1 до 12 годин. Розігрійте духовку з включеним грилем до 230°С. На деко насипте шар солі, покладіть листочки чебрецю або розмарину і перемішайте. Встановіть в деко решітку і розкладіть на ній крильця. Запікайте крильця до рум’яної скоринки з обох сторін, один раз перевернувши, приблизно 25 хвилин. Подавайте гарячими.

Великоднє медове печиво

Інгредієнти:

5 ст. л. меду;

4 яйця (1 білок – для глазурі, решта – у тісто);

склянка цукру;

3 ст. л. вершкового масла;

3 склянки борошна;

2 ч. л. соди;

200 г цукрової пудри;

0,5 ч. л. лимонного соку (для глазурі, але можна і без нього).

Спосіб приготування:

Розтопіть на водяній бані мед, масло і цукор. Додайте соду і розмішуйте 2 хвилини. Додайте яйця і борошно, і замішайте тісто. Воно повинно бути досить м’яким, але не липнути до рук. За бажанням, можна разом з борошном додати спеції – корицю, кардамон, імбир, цедру лимона. Посипте стіл борошном і розкачайте тісто завтовшки 0,5 см, вирізаємо фігурки з тіста. Можна зробити у формі яйця, зайців, метеликів – залежить від того, які формочки для печива у вас є. Викладайте печиво на деко і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до злегка коричневого кольору. Печиво випікається досить швидко, стежте за духовкою. Глазур робиться дуже просто. Збивайте у глибокій мисочці білок, додайте до нього лимонний сік і частину цукрової пудри. Повинна вийти суміш по густоті як сметана. Діліть глазур на 3-4 частини і її фарбуйте. Якщо у вас немає харчових барвників, скористайтеся тим, що є під рукою. Буряковий сік, морквяний сік, зеленка. Додайте по крапельці в різні мисочки, розмішайте і отримаєте глазур різних кольорів. А тепер розмалюйте печиво. Можна це зробити за допомогою кондитерського шприца з тонкою насадкою, а можна викласти глазур у файловий пакетик і трішечки відрізати його куточок. Печиво можна покрити білою глазур’ю, а кольоровою малювати візерунок. Коли глазур на печиві висохне, подайте його до столу.

Царська паска

Інгредієнти:

750 мл молока;

50 г свіжих дріжджів;

20 яєць;

350 г вершкового масла;

100 г маргарину;

350 г жирної сметани;

50 мл горілки або коньяку;

500 г цукру;

2 г ваніліну;

0,5 ч. л. мускатного горіха;

1 200 г борошна.

Спосіб приготування: