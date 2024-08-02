Кавун на зиму – це несподіваний смак і справжня кулінарна знахідка. У багатьох родинах ця закуска стала улюбленою. І не дарма!
Спочатку вас може здивувати наявність часнику серед інгредієнтів, але раз спробувавши, ви зрозумієте, що це поєднання просто неймовірне!
Отже, як приготувати кавун на зиму за перевіреним рецептом – читайте в матеріалі.
Кавун на зиму: рецепт
Цієї кількості інгредієнтів вистачає на одну трилітрову банку. Якщо ви плануєте робити меншу кількість, наприклад, в 1,5-літрових банках, пропорційно зменште кількість інгредієнтів.
Інгредієнти на трилітрову банку:
- кавун – 1,7-2 кг
- часник – 3 зубки
- оцет 9% – 50 мл
Для маринаду:
- вода – 1 л
- сіль кам’яна – 1 ст. л.
- цукор – 4 ст. л.
Консервований кавун на зиму: рецепт покроково
- Кавун гарно промиваємо та нарізаємо на невеликі шматочки разом зі шкіркою. Знімати шкірку не треба, адже вона надасть додаткового хрусту та аромату. Також вона зберігає більше вітамінів та корисних речовин.
- Банки миємо та стерилізуємо будь-яким зручним способом. Консервований кавун любить стерильність. Від цього залежить тривалість зберігання консервації. Також стерилізуємо кришки: викладаємо їх в киплячу воду та кип’ятимо 2-3 хвилини.
- На дно банки викладаємо почищений часник. Потім щільно заповнюємо банку шматочками кавуна.
- Воду доводимо до кипіння і вливаємо її у банку з кавуном. Накриваємо кришкою, укутуємо чимось теплим і залишаємо на 40 хвилин.
- Воду з банки зливаємо. Рахуємо, скільки води було злито, щоб знати скільки взяти води для маринаду. Беремо чисту воду і доводимо її до кипіння разом з цукром і сіллю.
- В банку вливаємо оцет, а потім киплячий маринад до самого верху, щоб вода потекла через край. Це забезпечує максимальну стерильність і герметичність.
- Банку закатуємо, перевертаємо на підлозі та укутуємо ковдрою. Залишаємо на 2 доби. Це допомагає забезпечити повну герметизацію.
Зберігати кавун на зиму можна як у квартирі, так і в погребі. Це дуже зручно, особливо для тих, хто не має можливості зберігати великі об’єми консервації в прохолодних місцях.
Закривання кавунів в маленьких банках (1,5 літра) є дуже зручним, особливо для невеликих родин або для тих, хто любить різноманітність. Можна одразу відкрити і використати всю банку, не турбуючись про зберігання залишків.