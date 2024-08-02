Кавун на зиму – це несподіваний смак і справжня кулінарна знахідка. У багатьох родинах ця закуска стала улюбленою. І не дарма!

Спочатку вас може здивувати наявність часнику серед інгредієнтів, але раз спробувавши, ви зрозумієте, що це поєднання просто неймовірне!

Отже, як приготувати кавун на зиму за перевіреним рецептом – читайте в матеріалі.

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Кавун на зиму: рецепт

Цієї кількості інгредієнтів вистачає на одну трилітрову банку. Якщо ви плануєте робити меншу кількість, наприклад, в 1,5-літрових банках, пропорційно зменште кількість інгредієнтів.

Інгредієнти на трилітрову банку:

кавун – 1,7-2 кг

часник – 3 зубки

оцет 9% – 50 мл

Для маринаду:

вода – 1 л

сіль кам’яна – 1 ст. л.

цукор – 4 ст. л.

Консервований кавун на зиму: рецепт покроково

Кавун гарно промиваємо та нарізаємо на невеликі шматочки разом зі шкіркою. Знімати шкірку не треба, адже вона надасть додаткового хрусту та аромату. Також вона зберігає більше вітамінів та корисних речовин. Банки миємо та стерилізуємо будь-яким зручним способом. Консервований кавун любить стерильність. Від цього залежить тривалість зберігання консервації. Також стерилізуємо кришки: викладаємо їх в киплячу воду та кип’ятимо 2-3 хвилини. На дно банки викладаємо почищений часник. Потім щільно заповнюємо банку шматочками кавуна. Воду доводимо до кипіння і вливаємо її у банку з кавуном. Накриваємо кришкою, укутуємо чимось теплим і залишаємо на 40 хвилин. Воду з банки зливаємо. Рахуємо, скільки води було злито, щоб знати скільки взяти води для маринаду. Беремо чисту воду і доводимо її до кипіння разом з цукром і сіллю. В банку вливаємо оцет, а потім киплячий маринад до самого верху, щоб вода потекла через край. Це забезпечує максимальну стерильність і герметичність. Банку закатуємо, перевертаємо на підлозі та укутуємо ковдрою. Залишаємо на 2 доби. Це допомагає забезпечити повну герметизацію.

Зберігати кавун на зиму можна як у квартирі, так і в погребі. Це дуже зручно, особливо для тих, хто не має можливості зберігати великі об’єми консервації в прохолодних місцях.