Вишнева наливка – смачний, солодко-пʼянкий напій, який можна легко приготувати в домашніх умовах.

Два рецепти вишневої наливки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вишнева наливка: рецепт без горілки

Інгредієнти на 3-х літрову банку:

Вишні – 2 кг.

Цукор – 800 г.

Вода – 1 склянка.

Як готувати:

Спершу ретельно помийте вишню та видаліть кісточки. Пересипте ягоди в банку, засипте цукор та додайте води.

Важливо, аби вміст банки не доходив до горлечка, адже вишня почне бродити та буде підійматися.

Деревʼяною лопаткою розтовчіть вишню в банці та надіньте на горлечко медичну гумову рукавичку. В рукавичці потрібно зробити невеликий отвір.

Залиште банку в теплому місці на кілька днів. Час від часу перевіряйте банку та слідкуйте за рукавичкою. Через кілька днів вона надується від повітря, а потім впаде.

Коли рукавичка впаде – процес бродіння закінчився і наливка готова.

Перелийте напій в чисту банку через марлю та залиште ще на 3-5 днів. Потім знову пропустіть напій через марлю та розлийте по пляшках.

Через кілька днів можна куштувати наливку та насолоджуватися.

Вишнева наливка з горілкою

Що знадобиться:

Вишні – 2 кг.

Горілка – 1 л.

Цукор – 1 кг.

Готувати наливку на горілці дуже просто: спершу промийте вишню та видаліть усі кісточки. Візьміть чисту банку та починайте наповнювати її ягодами з цукром (робіть це шарами).

Залийте вишню горілкою. Рідина має повністю покрити ягоди та цукор.

Закрийте банку щільною кришкою та залиште в теплому місці. Напій має настоюватися 1,5-2 місяці.

По закінченню часу, процідіть наливку через марлю, розлийте по пляшках та залиште ще на кілька днів. Зберігати напій потрібно в прохолодному темному місці.