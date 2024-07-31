Малиновий джем – ідеальне доповнення до сирників, домашнього сиру, крекерів та круасанів. Крім того, джем з малини – незамінний засіб при застуді, адже він володіє великою кількістю корисних властивостей.

А ще джем має величезний плюс – він не зацукровується та може простояти дуже довго.

Як зробити малиновий джем в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт малинового джему

Вам знадобиться:

Малина – 1,2 кг

Вода – 100 мл

Цукор – 800 г

Лимонна кислота – на кінчику ножа

Як готувати джем з малини: