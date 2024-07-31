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Як приготувати малиновий джем: рецепт

31 Липня 2024, 17:48
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Малиновий джем, варення
Джерело: Pixabay

Малиновий джем – ідеальне доповнення до сирників, домашнього сиру, крекерів та круасанів. Крім того, джем з малини – незамінний засіб при застуді, адже він володіє великою кількістю корисних властивостей.

А ще джем має величезний плюс – він не зацукровується та може простояти дуже довго.

Як зробити малиновий джем в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт малинового джему

Вам знадобиться:

  • Малина – 1,2 кг
  • Вода – 100 мл
  • Цукор – 800 г
  • Лимонна кислота – на кінчику ножа

Як готувати джем з малини:

  1. Перед приготуванням залиште малину в підсоленій воді на 20-30 хв, це дозволить позбутися хробаків та жуків, що засіли в ягоді.
  2. Тепер ретельно помийте та висушіть ягоду. Далі потрібно подрібнити малину за допомогою блендера чи міксера. Далі пересипте ягоди в каструлю, додайте воду і поставте на повільний вогонь.
  3. Доведіть суміш до кипіння, але не забувайте знімати пінку. Варіть малину близько 5 хв, потім вимкніть вогонь та пропустіть масу через сито.
  4. Перекладіть суміш в іншу каструлю, додайте цукор та ретельно перемішайте. Знову поставте ємність на повільний вогонь, доведіть до кипіння і варіть 15-30 хв.
  5. Тепер в окремій посудині розчиніть лимонну кислоту у воді  та починайте поступово вливати у джем. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з вогню.
  6. Коли джем охолоне та загусне – усе готово! Переливайте малиновий джем у банки та зберігайте в холодильнику чи на балконі.
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