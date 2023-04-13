Опара — це рідке тісто, яке складається з борошна, дріжджів та води (чи молока), у деяких випадках ще додають цукор. Зазвичай опару використовують для приготування тіста на дріжджах.

Робити її варто перед тим, як ви плануєте замішувати тісто на паску. Факти ICTV підготували легкий рецепт опари, який ідеально підійде для приготування великодніх пасок.

Які продукти знадобляться для приготування опари?

Вам знадобиться:

Вода – 450 мл

Пшеничне борошно – 1 кг

Сухі дріжджі – 10 г

Цукор – 2 ст. л.

Як готувати опару?

У великій мисці зʼєднайте теплу воду (вона повинна бути десь 28-30°), дріжджі, борошно та цукор. Ретельно перемішайте масу. Опара має нагадувати за консистенцією тісто для оладків. Якщо виходить надто рідка, додайте ще борошна. Залиште опару для бродіння десь на 4,5 год. Коли опара буде готова, можна продовжувати готувати тісто.

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