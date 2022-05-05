Растет число тревожных сообщений о маленьких детях во всем мире, у которых по пока неизвестным причинам развивается острый гепатит.

Так, американские врачи детской больницы говорят, что они вылечили по крайней мере шесть случаев тяжелого гепатита у ранее здоровых маленьких детей в возрасте от 18 месяцев до 10 лет. Одному ребенку потребовалась пересадка печени.

По словам директора педиатрического Центра лечения заболеваний печени в детской больнице Цинциннати Хорхе Безерры, с декабря 2021 года его команда наблюдает растущее число таких пациентов.

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Медики пока, к сожалению, не могут понять, почему у этих детей развивается гепатит, что означает такое опасное воспаление печени.

— Нет никакой связи с географической областью, общим воздействием определенных продуктов или животных, путешествиями или токсинами, — отмечает врач-инфекционист Всемирной организации здравоохранения Филиппа Истербрук.

По ее словам, в 20 странах зарегистрировано не менее 228 таких случаев. 10% детей нуждались в пересадке печени.

Обычные вирусы гепатита от А до Е были исключены. Дети не проявляют признаки Covid-19, и большинство из них слишком малы, чтобы получить вакцины против коронавирусной инфекции.

Многие, но не все дети дали положительный результат на аденовирус.

По словам Безерры, аденовирусы могут вызывать ряд симптомов от насморка до диареи и, в редких случаях, гепатит. Такие крайние случаи обычно встречаются у детей с сопутствующими проблемами со здоровьем или иммунодефицитом.

Чиновники в Висконсине расследуют смерть одного ребенка. Случаи начали появляться в Алабаме в октябре прошлого года.

В апреле 2022 года Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил соответствующее предупреждение, чтобы врачи по всей стране могли следить за такими необычными случаями педиатрического гепатита.

Кроме трансплантации печени в крайних случаях, специфического лечения больных детей не существует. Как правило, их необходимо контролировать и поддерживать гидратацией и питанием, чтобы дать печени время для заживления.

Врачи говорят, что у пациентов обычно бывает рвота, а также легкая боль в животе, диарея, лихорадка и заложенность носа.

Эти симптомы, однако, довольно распространены у маленьких детей, у которых регулярно развиваются желудочные сбои.

По словам Безерра, если эти симптомы длятся дольше нескольких дней и сопровождаются пожелтением кожи и глаз, пора вызывать врача.

Источник: NBCnews