Зростає число тривожних повідомлень щодо маленьких дітей у всьому світі, у яких з поки що невідомих причин розвивається гострий гепатит.

Так, американські лікарі дитячої лікарні кажуть, що вони вилікували принаймні шість випадків важкого гепатиту у раніше здорових маленьких дітей віком від 18 місяців до 10 років. Одній дитині потрібна була пересадка печінки.

За словами директора педіатричного Центру лікування захворювань печінки в дитячій лікарні Цинциннаті Хорхе Безерри, з грудня 2021 року його команда спостерігає зростаючу кількість таких пацієнтів.

Медики поки що, на жаль, не можуть зрозуміти, чому у цих дітей розвивається гепатит, що означає таке небезпечне запалення печінки.

– Немає ніякого зв’язку з географічною областю, загальним впливом певних продуктів або тварин, подорожами або токсинами, – зазначає лікар-інфекціоніст Всесвітньої організації охорони здоров’я Філіпа Істербрук.

За її словами, в 20 країнах зареєстровано не менше 228 таких випадків. 10% дітей потребували пересадки печінки.

Звичайні віруси гепатиту від А до Е були виключені. Діти не виявляють ознаки Covid-19, і більшість з них занадто малі, щоб отримати вакцини проти коронавірусної інфекції.

Багато, але не всі діти дали позитивний результат на аденовірус.

За словами Безерри, аденовіруси можуть викликати низку симптомів від нежитю до діареї і, в рідкісних випадках, гепатит. Такі крайні випадки зазвичай зустрічаються у дітей з супутніми проблемами зі здоров’ям або імунодефіцитом.

Чиновники в Вісконсіні розслідують смерть однієї дитини. Випадки почали з’являтися в Алабамі в жовтні минулого року.

У квітні 2022 року Центр з контролю і профілактики захворювань випустив відповідне попередження, щоб лікарі по всій країні могли стежити за такими незвичайними випадками педіатричного гепатиту.

Крім трансплантації печінки в крайніх випадках, специфічного лікування хворих дітей не існує. Як правило, їх необхідно контролювати і підтримувати гідратацією і харчуванням, щоб дати печінці час на загоєння.

Лікарі кажуть, що у пацієнтів зазвичай буває блювання, а також легкий біль у животі, діарея, лихоманка і закладеність носа.

Ці симптоми, однак, досить поширені у маленьких дітей, у яких регулярно розвиваються шлункові збої.

За словами Безерра, якщо ці симптоми тривають довше декількох днів і супроводжуються пожовтінням шкіри і очей, пора викликати лікаря.

Джерело: NBCnews