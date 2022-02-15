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Родители смогут рано распознать болезнь: тревожные симптомы рака у детей

15 февраля 2022, 11:53
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
онкологія, діти
Источник: Depositphotos

Ежегодно в Украине диагностируют около тысячи новых случаев онкологических болезней у детей. Наиболее распространенными онконедугами среди украинских детей являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 15 февраля. По его словам, в детском возрасте рак, как правило, невозможно предупредить или выявить с помощью скрининга.

Так же, определить причины возникновения онкологических заболеваний у детей по большей части невозможно. Лишь небольшую долю онконедуг в детском возрасте вызывают факторы, связанные с окружающей средой, образом жизни, некоторыми хроническими инфекциями. Около 10% всех онкопациентов детского возраста имеют предрасположенность к раку из-за генетических факторов.

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с этим недугом является ранняя диагностика. Онкологические заболевания у детей часто сопровождаются симптомами, которые могут заметить не только врачи, но и члены семьи.

Тревожные симптомы рака у детей:

  • длительная и беспричинная потеря веса;
  • частые головные боли, сопровождающиеся утренней рвотой;
  • отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах;
  • уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов;
  • появление синяков или сыпи на коже;
  • часто повторяющиеся инфекционные заболевания;
  • белесая полоска за зрачком в глазу ребенка;
  • постоянная тошнота или рвота без тошноты;
  • постоянная усталость и заметная бледность кожи;
  • периодическое или постоянное повышение температуры без видимых на то причин.

Ляшко подчеркнул, что появление одного или нескольких таких симптомов у ребенка — это повод для родителей немедленно обратиться к педиатру.

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Источник
Минздрав
Теги
Онкология , Украина
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