Ежегодно в Украине диагностируют около тысячи новых случаев онкологических болезней у детей. Наиболее распространенными онконедугами среди украинских детей являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 15 февраля. По его словам, в детском возрасте рак, как правило, невозможно предупредить или выявить с помощью скрининга.

Так же, определить причины возникновения онкологических заболеваний у детей по большей части невозможно. Лишь небольшую долю онконедуг в детском возрасте вызывают факторы, связанные с окружающей средой, образом жизни, некоторыми хроническими инфекциями. Около 10% всех онкопациентов детского возраста имеют предрасположенность к раку из-за генетических факторов.

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с этим недугом является ранняя диагностика. Онкологические заболевания у детей часто сопровождаются симптомами, которые могут заметить не только врачи, но и члены семьи.

Тревожные симптомы рака у детей:

длительная и беспричинная потеря веса;

частые головные боли, сопровождающиеся утренней рвотой;

отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах;

уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов;

появление синяков или сыпи на коже;

часто повторяющиеся инфекционные заболевания;

белесая полоска за зрачком в глазу ребенка;

постоянная тошнота или рвота без тошноты;

постоянная усталость и заметная бледность кожи;

периодическое или постоянное повышение температуры без видимых на то причин.

Ляшко подчеркнул, что появление одного или нескольких таких симптомов у ребенка — это повод для родителей немедленно обратиться к педиатру.