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Батьки зможуть рано зропізнати хворобу: тривожні симптоми раку у дітей

15 Лютого 2022, 11:53
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
онкологія, діти
Джерело: Depositphotos

Щороку в Україні діагностують близько тисячі нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширеними онконедугами серед українських дітей є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 лютого. За його словами, у дитячому віці рак, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу.

Так само, визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо. Лише невелику частку онконедуг у дитячому віці викликають фактори, пов’язані з навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями. Близько 10 % всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори.

Одним з найбільш ефективних методів боротьби з цією недугою є рання діагностика.  Онкологічні захворювання в дітей часто супроводжуються симптомами, які можуть помітити не тільки лікарі, а і члени родини.

Тривожні симптоми раку у дітей: 

  • тривала й безпричинна втрата ваги;
  • часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;
  • набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;
  • ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;
  • поява синців або висипки на шкірі;
  • часто повторювані інфекційні захворювання;
  • біляста смужка за зіницею в оці дитини;
  • постійна нудота чи блювання без нудоти;
  • постійна втома й помітна блідість шкіри;
  • періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.

Ляшко наголосив, що поява одного або кількох таких симптомів у дитини – це привід для батьків негайно звернутися до педіатра.

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Джерело
МОЗ
Теги
Онкологія , Україна
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