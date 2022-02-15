Щороку в Україні діагностують близько тисячі нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширеними онконедугами серед українських дітей є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 лютого. За його словами, у дитячому віці рак, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу.

Так само, визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо. Лише невелику частку онконедуг у дитячому віці викликають фактори, пов’язані з навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями. Близько 10 % всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори.

Одним з найбільш ефективних методів боротьби з цією недугою є рання діагностика. Онкологічні захворювання в дітей часто супроводжуються симптомами, які можуть помітити не тільки лікарі, а і члени родини.

Тривожні симптоми раку у дітей:

тривала й безпричинна втрата ваги;

часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;

набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;

ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;

поява синців або висипки на шкірі;

часто повторювані інфекційні захворювання;

біляста смужка за зіницею в оці дитини;

постійна нудота чи блювання без нудоти;

постійна втома й помітна блідість шкіри;

періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.

Ляшко наголосив, що поява одного або кількох таких симптомів у дитини – це привід для батьків негайно звернутися до педіатра.