С сентября тысячи украинских детей пошли в школу. У многих школьников сирена воздушной тревоги вызывает растерянность и страх.

Министерство здравоохранения Украины, в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Ты как?, предложило родителям и опекунам ряд рекомендаций по подготовке детей к воздушным тревогам во время обучения.

Во-первых, важно узнать всю необходимую информацию о местах укрытия в школе и обсудить это с ребенком. Объясните, что учителя имеют четкие инструкции на случай тревоги, и их следует слушать безусловно.

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Объясните ребенку, что учебный процесс продолжается и во время воздушных тревог. Подчеркните, что в такие моменты выходить из укрытия опасно.

Если ваш ребенок самостоятельно ходит в школу, покажите ему ближайшие укрытия и пути к ним. Если укрытие далеко, рассмотрите возможность использования подземных переходов или магазинов в подвалах.

Расскажите, что ребенку нужно делать, если он находится в общественном транспорте во время тревоги.

Объясните ребенку, что он должен избегать любого контакта с неизвестными предметами во время тревоги.

Предоставьте администрации школы свои контакты и контакты лиц, которые могут забрать ребенка из школы.

Расскажите также о медицинских препаратах, которые принимает ваш ребенок, и инструкции, касающиеся его поведения во время тревожных ситуаций.

Важно, чтобы ваш ребенок знал ваши контакты, свою группу крови и свои хронические болезни.

Будьте в курсе всех событий, связанных со школой и обучением вашего ребенка, присоединяйтесь к рассылке/чату школы или класса.

Если воздушные тревоги вызывают у ребенка страх и панику, научите его выполнять простые упражнения для стабилизации состояния:

Научите ребенка сознательному дыханию через нос и рот, подчеркивая важность наполнения живота воздухом.

Упражнение Бабочка: поставьте руки ребенка ему на плечи и поочередно похлопайте ладонями, “тик” по одному плечу, а затем “да” — по другому. Делайте это медленно и монотонно.

Также можно использовать счет, массаж точек на теле и движения глазами.

Важно, чтобы дети чувствовали поддержку и спокойствие во время тревоги.