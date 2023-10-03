З вересня тисячі українських дітей пішли до школи. У багатьох школярів сирена повітряної тривоги викликає розгубленість і страх.

Міністерство охорони здоров’я України в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?, запропонувало батькам та опікунам низку рекомендацій щодо підготовки дітей до повітряних тривог під час навчання.

По-перше, важливо дізнатися всю необхідну інформацію про місця укриття у школі та обговорити це з дитиною. Поясніть, що вчителі мають чіткі інструкції на випадок тривоги, і їх слід слухати безумовно.

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Поясніть дитині, що навчальний процес продовжується і під час повітряних тривог. Наголосіть, що в такі моменти виходити з укриття небезпечно.

Якщо ваша дитина самостійно ходить до школи, покажіть їй найближчі укриття і шляхи до них. Якщо укриття далеко, розгляньте можливість використання підземних переходів або магазинів у підвалах.

Розкажіть, що дитині потрібно робити, якщо вона перебуває в громадському транспорті під час тривоги.

Поясніть дитині, що вона повинна уникати будь-якого контакту з невідомими предметами під час тривоги.

Надайте адміністрації школи свої контакти та контакти осіб, які можуть забрати дитину зі школи.

Розкажіть також про медичні препарати, які приймає ваша дитина, та інструкції, які стосуються її поведінки під час тривожних ситуацій.

Важливо, щоб ваша дитина знала ваші контакти, свою групу крові та свої хронічні хвороби.

Будьте в курсі всіх подій, пов’язаних зі школою та навчанням вашої дитини, приєднайтесь до розсилки/чату школи чи класу.

Якщо повітряні тривоги викликають у дитини страх та паніку, навчіть її виконувати прості вправи для стабілізації стану:

Навчіть дитину свідомому диханню через ніс та рот, відзначаючи важливість наповнення живота повітрям.

Вправа Метелик: поставте руки дитини їй на плечі і по черзі плескайте долонями, “тік” по одному плечу, а потім “так” – по іншому. Робіть це повільно та монотонно.

Також можна використовувати лічбу, масаж точок на тілі та рухи очима.

Важливо, щоб діти відчували підтримку та спокій під час тривоги.