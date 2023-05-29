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Повітряна тривога накрила панікою і страхом: як дихати, щоб оговтатися

29 Травня 2023, 13:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

У МОЗ розповіли українцям, як потрібно дихати, щоб прийти до тями після чергової повітряної тривоги.

Як дихати, щоб зняти тривожність:

  • вдихніть носом, рахуючи до трьох;
  • опустіть плечі і впустіть повітря в низ легень;
  • повільно видихайте ротом, рахуючи до шести;
  • повторіть 3-4 рази, поки це комфортно.
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Експерти радять практикувати цю дихальну вправу щоразу, коли накриває тривога, охоплює стрес, а також у разі перенапруги, прискореного серцебиття, легкого запаморочення або відчуття нестачі повітря.

А ще, за словами медиків, можна порадити цю вправу людині поруч і виконати її разом.

Джерело
МОЗ
Теги
поради лікаря Стрес тривоги
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