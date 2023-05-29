У МОЗ розповіли українцям, як потрібно дихати, щоб прийти до тями після чергової повітряної тривоги.

Як дихати, щоб зняти тривожність:

вдихніть носом, рахуючи до трьох;

опустіть плечі і впустіть повітря в низ леген ь ;

; повільно видихайте ротом, рахуючи до шести;

повторіть 3-4 рази, поки це комфортно.

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Експерти радять практикувати цю дихальну вправу щоразу, коли накриває тривога, охоплює стрес, а також у разі перенапруги, прискореного серцебиття, легкого запаморочення або відчуття нестачі повітря.

А ще, за словами медиків, можна порадити цю вправу людині поруч і виконати її разом.