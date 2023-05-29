У МОЗ розповіли українцям, як потрібно дихати, щоб прийти до тями після чергової повітряної тривоги.
Як дихати, щоб зняти тривожність:
- вдихніть носом, рахуючи до трьох;
- опустіть плечі і впустіть повітря в низ легень;
- повільно видихайте ротом, рахуючи до шести;
- повторіть 3-4 рази, поки це комфортно.
Експерти радять практикувати цю дихальну вправу щоразу, коли накриває тривога, охоплює стрес, а також у разі перенапруги, прискореного серцебиття, легкого запаморочення або відчуття нестачі повітря.
А ще, за словами медиків, можна порадити цю вправу людині поруч і виконати її разом.