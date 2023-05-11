Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка назвали ефективні способи висловлювати злість і обурення без шкоди для оточення.

Психологи зазначають, що прояв негативних емоцій та злості – це норма життя. Особливо в сучасних умовах, коли мільйони українців відчувають агресію та образу через дії ворога

– Придушувати ці емоції – не вихід, адже це лише може зашкодити вашому емоційному стану, зробити вас дратівливою людиною та призвести до конфліктів із близькими, – пояснюють фахівці.

Читайте також: Сім способів подолання психологічної втоми від війни

Екологічні способи висловлювати злість:

активна ходьба або спорт – бойові мистецтва, силові вправи, динамічні танці;

побийте подушку або кидайте каміння у воду. Під час процесу проговорюйте свої почуття, образи та гнів. Говоріть усе, про що думаєте, навіть якщо це дуже погані слова;

можна взяти ковдру за кінці й витрушувати її з усієї сили. Або міцно скрутити рушник;

розслабити тіло і звільнитися від внутрішньої напруги та агресії допомагає масаж;

лаятися вголос – це також дієвий спосіб звільнитися від агресії;

гучний спів і агресивна музика;

прибирання та впорядкування речей як один із видів активності також є дієвим способом вивільнити внутрішню злість.

Джерело: Психологічна підтримка