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Психологія

Психологи назвали способи висловлювати злість без шкоди для оточення

11 Травня 2023, 13:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка назвали ефективні способи висловлювати злість і обурення без шкоди для оточення.

Психологи зазначають, що прояв негативних емоцій та злості – це норма життя. Особливо в сучасних умовах, коли мільйони українців відчувають агресію та образу через дії ворога

– Придушувати ці емоції – не вихід, адже це лише може зашкодити вашому емоційному стану, зробити вас дратівливою людиною та призвести до конфліктів із близькими, – пояснюють фахівці.

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Екологічні способи висловлювати злість:

  • активна ходьба або спорт – бойові мистецтва, силові вправи, динамічні танці;
  • побийте подушку або кидайте каміння у воду. Під час процесу проговорюйте свої почуття, образи та гнів. Говоріть усе, про що думаєте, навіть якщо це дуже погані слова;
  • можна взяти ковдру за кінці й витрушувати її з усієї сили. Або міцно скрутити рушник;
  • розслабити тіло і звільнитися від внутрішньої напруги та агресії допомагає масаж;
  • лаятися вголос – це також дієвий спосіб звільнитися від агресії;
  • гучний спів і агресивна музика;
  • прибирання та впорядкування речей як один із видів активності також є дієвим способом вивільнити внутрішню злість.

Джерело: Психологічна підтримка

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