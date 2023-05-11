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Психология

Психологи назвали способы выражать злость без вреда для окружающих

11 мая 2023, 13:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка назвали эффективные способы выражать злость и негодование без вреда для окружающих.

Психологи отмечают, что проявление негативных эмоций и злости — это норма жизни. Особенно в современных условиях, когда миллионы украинцев испытывают агрессию и обиду из-за действий врага.

— Подавлять эти эмоции — не выход, ведь это только может повредить вашему эмоциональному состоянию, сделать вас раздражительным человеком и привести к конфликтам с близкими, — объясняют специалисты.

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Экологические способы выражать злость:

  • активная ходьба или спорт — боевые искусства, силовые упражнения, динамические танцы;
  • побейте подушку или бросайте камни в воду. Во время процесса проговаривайте свои чувства, обиды и гнев. Говорите все, о чем думаете, даже если это очень плохие слова;
  • можно взять одеяло за концы и вытряхивать его со всех сил. Или крепко скрутить полотенце;
  • расслабить тело и освободиться от внутреннего напряжения и агрессии помогает массаж;
  • ругаться вслух — это также действенный способ освободиться от агрессии;
  • громкое пение и агрессивная музыка;
  • уборка и упорядочение вещей как один из видов активности также является действенным способом высвободить внутреннюю злость.

Источник: Психологическая поддержка

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