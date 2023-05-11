Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка назвали эффективные способы выражать злость и негодование без вреда для окружающих.
Психологи отмечают, что проявление негативных эмоций и злости — это норма жизни. Особенно в современных условиях, когда миллионы украинцев испытывают агрессию и обиду из-за действий врага.
— Подавлять эти эмоции — не выход, ведь это только может повредить вашему эмоциональному состоянию, сделать вас раздражительным человеком и привести к конфликтам с близкими, — объясняют специалисты.
Экологические способы выражать злость:
- активная ходьба или спорт — боевые искусства, силовые упражнения, динамические танцы;
- побейте подушку или бросайте камни в воду. Во время процесса проговаривайте свои чувства, обиды и гнев. Говорите все, о чем думаете, даже если это очень плохие слова;
- можно взять одеяло за концы и вытряхивать его со всех сил. Или крепко скрутить полотенце;
- расслабить тело и освободиться от внутреннего напряжения и агрессии помогает массаж;
- ругаться вслух — это также действенный способ освободиться от агрессии;
- громкое пение и агрессивная музыка;
- уборка и упорядочение вещей как один из видов активности также является действенным способом высвободить внутреннюю злость.
Источник: Психологическая поддержка