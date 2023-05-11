Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка назвали эффективные способы выражать злость и негодование без вреда для окружающих.

Психологи отмечают, что проявление негативных эмоций и злости — это норма жизни. Особенно в современных условиях, когда миллионы украинцев испытывают агрессию и обиду из-за действий врага.

— Подавлять эти эмоции — не выход, ведь это только может повредить вашему эмоциональному состоянию, сделать вас раздражительным человеком и привести к конфликтам с близкими, — объясняют специалисты.

Экологические способы выражать злость:

активная ходьба или спорт — боевые искусства, силовые упражнения, динамические танцы;

побейте подушку или бросайте камни в воду. Во время процесса проговаривайте свои чувства, обиды и гнев. Говорите все, о чем думаете, даже если это очень плохие слова;

можно взять одеяло за концы и вытряхивать его со всех сил. Или крепко скрутить полотенце;

расслабить тело и освободиться от внутреннего напряжения и агрессии помогает массаж;

ругаться вслух — это также действенный способ освободиться от агрессии;

громкое пение и агрессивная музыка;

уборка и упорядочение вещей как один из видов активности также является действенным способом высвободить внутреннюю злость.

Источник: Психологическая поддержка