Известный украинский психолог Светлана Ройз предложила несколько простых и доступных для детского понимания упражнений, которые помогут ребенку справиться со стрессом.

По мнению специалиста, дети легче воспринимают информацию в игровой форме даже в моменты стресса.

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Пять ощущений. Попросите ребенка показать пять предметов одного цвета, коснуться четырех вещей и рассказать, какие они на ощупь, повторить три звука, которые он услышал вокруг, описать два окружающих его запаха, угостите чем-нибудь съедобным и спросите, какой у лакомства вкус.

Поцелуи. Квадратный, треугольный, овальный – целовать лобик или щечку так, чтобы последовательность поцелуев образовала разные формы.

Обнимашки. Действуем по принципу: обними меня, сильнее, чем я тебя.

Делаем массаж. К примеру, хорошо известный многим поколениям родителей “Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…”.

Раскраски могут отвлечь ребенка от чрезвычайных ситуаций. Вы можете скачать и распечатать буклет с раскрасками и играми по этой ссылке.

Детям от 6 лет полезным для стабилизации станет брошюра “Твоя сила: практикум для детей и подростков”. Ее можно скачать по ссылке. Изложенное в брошюре побуждает к размышлению, в то же время дает практические советы родителям по регулированию собственных эмоций.