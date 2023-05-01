Відомий український психологи Світлана Ройз запропонувала кілька простих і доступних для дитячого розуміння вправ, які допоможуть дитині впоратися зі стресом.

На думку фахівця, діти легше сприймають інформацію в ігровій формі навіть у моменти стресу.

П’ять відчуттів. Попросіть дитину показати п’ять предметів одного кольору, торкнутися чотирьох речей і розповісти, які вони на дотик, повторити три звуки, які вона почула навколо, описати два запахи, які її оточують, пригостіть чимось їстівним і запитайте, який у ласощів смак.

Поцілунки. Квадратний, трикутний, овальний – цілувати лобик або щічку так, щоб послідовність поцілунків утворила різні форми.

Обіймашки. Діємо за принципом: обійми мене, сильніше, ніж я тебе.

Робимо масаж. Наприклад, добре відомий багатьом поколінням батьків “Рейки, рейки, шпали, шпали…”.

Розмальовки можуть відволікти дитину від надзвичайних ситуацій. Ви можете завантажити та роздрукувати буклет із розмальовками та іграми за цим посиланням.

Дітям від 6 років корисною для стабілізації стане брошура “Твоя сила: практикум для дітей та підлітків”. Її можна завантажити за посиланням. Викладене в брошурі спонукає до роздумів, водночас дає практичні поради батькам щодо регулювання власних емоцій.