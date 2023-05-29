В Минздраве рассказали украинцам, как нужно дышать, чтобы прийти в себя после очередной воздушной тревоги.

Как дышать, чтобы снять тревожность:

вдохните носом, считая до трех;

опустите плечи и впустите воздух в низ легких;

медленно выдыхайте ртом, считая до шести;

повторите 3-4 раза, пока это комфортно.

Эксперты советуют практиковать это дыхательное упражнение каждый раз, когда накрывает тревога, охватывает стресс, а также при перенапряжении, учащенном сердцебиении, легком головокружении или ощущении нехватки воздуха.

А еще, по словам медиков, можно посоветовать это упражнение человеку рядом и выполнить его вместе.