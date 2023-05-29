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Воздушная тревога накрыла паникой и страхом: как дышать, чтобы успокоиться

29 мая 2023, 13:09
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

В Минздраве рассказали украинцам, как нужно дышать, чтобы прийти в себя после очередной воздушной тревоги.

Как дышать, чтобы снять тревожность:

  • вдохните носом, считая до трех;
  • опустите плечи и впустите воздух в низ легких;
  • медленно выдыхайте ртом, считая до шести;
  • повторите 3-4 раза, пока это комфортно.
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Эксперты советуют практиковать это дыхательное упражнение каждый раз, когда накрывает тревога, охватывает стресс, а также при перенапряжении, учащенном сердцебиении, легком головокружении или ощущении нехватки воздуха.

А еще, по словам медиков, можно посоветовать это упражнение человеку рядом и выполнить его вместе.

Источник
Минздрав
Теги
поради лікаря Стрес тривоги
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