Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали рекомендации родителям, что желательно положить в школьный рюкзак, чтобы обеспечить безопасность ребенка и поддержать его на случай воздушной тревоги.

— Новый школьный сезон оставил старые вызовы для возвращающихся в учебные заведения детей: угрозы обстрелов и частое пребывание в убежищах, — отмечают эксперты.

Они предложили, что следует положить в пакет, который будет храниться в школе на случай тревоги, а что ребенок будет носить с собой в школьном ранце.

В пакет, который будет храниться в школе (если для этого есть условия), следует положить:

любимый снек ребенка длительного срока хранения (например, печенье, сухофрукты, орешки);

бутылку воды;

салфетки (сухие и влажные);

антисептик;

лекарство, если ребенок принимает какие-то препараты на постоянной основе;

з аписку, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон или смартчасы и заряженный павербанк (если ребенок еще не пользуется гаджетами, убедитесь, что учитель имеет контакты родителей и при необходимости может связаться).

Кроме базового набора, положите ребенку вещи, которые будут способствовать его комфорту и помогут чувствовать вашу заботу:

к арандаши и пар у распечаток раскрасок;

игрушк у , которая нравится ребенку;

н апишите ребенку записку поддержки – это может быть что-то смешное, что развеселит ребенок, слова поддержки или просто смайлик;

н аклейки – беспроигрышное развлечение для всех возрастов. Для старших – это могут быть стикерпаки, которые можно клеить на телефон, чтобы делиться с друзьями, для младших – любые наклейки с их любимыми героями.

Детский психолог Светлана Ройз предлагает положить в рюкзак несколько пачек воздушного пластилина или небольшую настольную игру, в которую можно играть вместе с друзьями (например, UNO). Если у ребенка есть гаджет, закачать туда любимую книгу в аудиоформате и не забыть положить наушники.

Формируя эту часть рюкзака безопасности, учитывайте индивидуальность ребенка и его интересы – а в этом нет лучшего специалиста, чем важные для ребенка взрослые, отмечают эксперты Минздрава.