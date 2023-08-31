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Безопасность и поддержка во время войны: что положить в школьный рюкзак

31 августа 2023, 14:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
школа
Источник: Pexels

Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали рекомендации родителям, что желательно положить в школьный рюкзак, чтобы обеспечить безопасность ребенка и поддержать его на случай воздушной тревоги.

— Новый школьный сезон оставил старые вызовы для возвращающихся в учебные заведения детей: угрозы обстрелов и частое пребывание в убежищах, — отмечают эксперты.

Они предложили, что следует положить в пакет, который будет храниться в школе на случай тревоги, а что ребенок будет носить с собой в школьном ранце.

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В пакет, который будет храниться в школе (если для этого есть условия), следует положить:

  • любимый снек ребенка длительного срока хранения (например, печенье, сухофрукты, орешки);
  • бутылку воды;
  • салфетки (сухие и влажные);
  • антисептик;
  • лекарство, если ребенок принимает какие-то препараты на постоянной основе;
  • записку, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);
  • телефон или смартчасы и заряженный павербанк (если ребенок еще не пользуется гаджетами, убедитесь, что учитель имеет контакты родителей и при необходимости может связаться).

Кроме базового набора, положите ребенку вещи, которые будут способствовать его комфорту и помогут чувствовать вашу заботу:

  • карандаши и пару распечаток раскрасок;
  • игрушку, которая нравится ребенку;
  • напишите ребенку записку поддержки – это может быть что-то смешное, что развеселит ребенок, слова поддержки или просто смайлик;
  • наклейки – беспроигрышное развлечение для всех возрастов. Для старших – это могут быть стикерпаки, которые можно клеить на телефон, чтобы делиться с друзьями, для младших – любые наклейки с их любимыми героями.

Детский психолог Светлана Ройз предлагает положить в рюкзак несколько пачек воздушного пластилина или небольшую настольную игру, в которую можно играть вместе с друзьями (например, UNO). Если у ребенка есть гаджет, закачать туда любимую книгу в аудиоформате и не забыть положить наушники.

Формируя эту часть рюкзака безопасности, учитывайте индивидуальность ребенка и его интересы – а в этом нет лучшего специалиста, чем важные для ребенка взрослые, отмечают эксперты Минздрава.

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Советы психолога тривоги Школа
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