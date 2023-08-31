Фахівці Міністерства охорони здоров’я України надали рекомендації батькам, що бажано покласти у шкільний рюкзак, щоб гарантувати безпеку дитини та підтримати її на випадок повітряної тривоги.

– Новий шкільний сезон залишив старі виклики для дітей, які повертаються до навчальних закладів: загрози обстрілів і часте перебування в сховищах, – зазначають експерти.

Вони запропонували, що варто покласти в пакунок, який зберігатиметься в школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме з собою в шкільному ранці.

У пакунок, який зберігатиметься в школі (якщо для цього є умови), слід покласти:

улюблений снек дитини тривалого терміну зберігання (наприклад, печиво, сухофрукти, горішки);

пляшку води;

серветки (сухі та вологі);

антисептик;

ліки, якщо дитина приймає якісь препарати на постійній основі;

записку, в якій зазначено ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів (імена, телефони, адреси);

телефон або смартгодинник і заряджений павербанк (якщо дитина ще не користується гаджетами, переконайтеся, що вчитель має контакти батьків і за потреби може зв’язатися).

Окрім базового набору, покладіть дитині речі, які сприятимуть її комфорту та допоможуть відчувати вашу турботу:

олівці та кілька роздруківок чи розмальовок;

іграшку, яка подобається дитині;

напишіть дитині записку підтримки – це може бути щось смішне, що розвеселить дитину, слова підтримки або просто смайлик;

наліпки – безпрограшна розвага для будь-якого віку. Для старших це можуть бути стікерпаки, які можна клеїти на телефон, щоб ділитися з друзями, для молодших – будь-які наліпки з їхніми улюбленими героями.

Дитячий психолог Світлана Ройз пропонує покласти в рюкзак кілька пачок повітряного пластиліну або невеличку настільну гру, в яку можна грати разом із друзями (наприклад, UNO). Якщо в дитини є гаджет, можна закачати туди улюблену книжку в аудіоформаті та не забути покласти навушники.

Формуючи цю частину рюкзака безпеки, враховуйте індивідуальність дитини та її інтереси, а в цьому немає кращого фахівця, ніж важливі для дитини дорослі, зазначають експерти МОЗ.