Багато мам знають, як важко буває переконати дітей зробити правильний вибір щодо їжі.

Цього тижня Міжнародний день шкільного харчування знову зосередив увагу на тому, що необхідно їсти дітям, щоб підтримувати їхнє фізичне та психічне здоров’я.

Дієтологи та нутриціологи рекомендують включати одну або кілька порцій фруктів та овочів щодня, а також одну порцію крохмалистих продуктів, таких як хліб або макарони, та трохи молока чи молочних продуктів.

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М’ясо або птицю слід подавати в шкільних їдальнях або давати дитині з собою з дому тричі на тиждень, а жирну рибу – не рідше одного разу на три тижні.

Дитячий дієтолог Рейчел Вуд вважає, що здоровий обід повинен включати всі основні групи натуральних продуктів, а не оброблених, що мають низький вміст поживних речовин і сприяють розвитку алергії і проблемам з кишечником.

– У меню школярів має бути кальцій із молочних продуктів для зростання кісток. Повинні бути вуглеводи із хліба, крекерів, макаронів, картоплі чи рису, щоб дати джерело енергії та підтримувати активність мозку, – сказала вона.

Крім того, підкреслила дієтолог, білок для зростання має бути з м’яса, риби, яєць, бобових та бобових, які також містять залізо для підвищення рівня енергії.

Фрукти та овочі, що містять клітковину, вітаміни та мінерали, повинні становити значну частину обіду школяра.

Рейчел Вуд наголосила, що правильна їжа в дитинстві дає хороший старт, який дозволяє дітям робити здоровий вибір у дорослому житті.

Що стосується їжі, яку діти приносять із собою в ланч-боксах, то лише один із 60 є “здоровим”.

– Якщо ви готуєте упакований ланч, важливо дотримуватися балансу, – сказала Рейчел батькам школярів.

Як ми знаємо, діти вибагливі до їжі, тому потрібно попрацювати і зробити її привабливою: нарізати фрукти, овочі та бутерброди різними формами.

Рейчел Вуд пропонує збалансоване меню для здорових шкільних ланчів для дітей віком від 5 до 10 років. Старшим дітям порції можна збільшити.

– Ці ідеї можуть змінюватись в залежності від доступності, – сказала Вуд. – Ланч-бокс із секціями може зробити здорові страви привабливими для дітей.

Меню для здорових ланч-боксів на тиждень

Понеділок

Сендвіч з сиром і шинкою, помідори чері, огіркові палички, чорниця і нарізане скибочками яблуко та жменя попкорну.

Вівторок

Запечена курка, подрібнена, загорнута в салат і нарізана невеликими шматочками. Бебібель або кубики сиру, нарізаний солодкий перець, половинки полуниці та трохи йогурту.

Середа

Хумус з нарізаною пітою або лавашем, морквяними та огірковими паличками. Розрізане навпіл варене яйце, часточки апельсина, виноград, що розрізає навпіл, жменю кренделів.

Четвер

Бейгл з нарізаним на четвертинки м’яким сиром, згорнутими скибочками курки або шинки, помідорами чері, бананом, що розрізає навпіл, зі шкіркою, скибочками яблука, жменею родзинок.

П’ятниця

Сендвіч з тунцем та солодкою кукурудзою, нарізаний трикутниками, палички з огірка та моркви, крекери або хлібні палички, кубики сиру, чорниці та нарізане яблуко, а також невеликий йогурт.