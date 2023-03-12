Многие мамы знают, как трудно бывает убедить детей сделать правильный выбор относительно еды.

На этой неделе Международный день школьного питания вновь сосредоточил внимание на том, что необходимо есть детям, чтобы поддерживать их физическое и психическое здоровье.

Диетологи и нутрициологи рекомендуют включать одну или несколько порций фруктов и овощей каждый день, а также одну порцию крахмалистых продуктов, таких как хлеб или макароны, и немного молока или молочных продуктов.

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Мясо или птицу следует подавать в школьных столовых или давать ребенку с собой из дома три раза в неделю, а жирную рыбу — не реже одного раза в три недели.

Детский диетолог Рэйчел Вуд считает, что здоровый обед должен включать в себя все основные группы натуральных продуктов, а не обработанных, которые имеют низкое содержание питательных веществ и способствуют развитию аллергии и проблемам с кишечником.

— В меню школьников должен быть кальций из молочных продуктов для роста костей. Должны быть углеводы из хлеба, крекеров, макарон, картофеля или риса, чтобы дать источник энергии и поддерживать активность мозга, — сказала она.

Кроме того, подчеркнула диетолог, белок для роста должен быть из мяса, рыбы, яиц, бобовых и бобовых, которые также содержат железо для повышения уровня энергии.

Фрукты и овощи, содержащие клетчатку, витамины и минералы, должны составлять значительную часть обеда школьника.

Рейчел Вуд подчеркнула, что правильная пища в детстве дает хороший старт, который позволяет детям делать здоровый выбор во взрослой жизни.

Что касается еды, которую дети приносят с собой в ланч-боксах, то только один из 60 является “здоровым”.

— Если вы готовите упакованный ланч, важно соблюдать баланс, — сказала Рейчел родителям школьников.

Как мы знаем, дети привередливы в еде, поэтому нужно потрудиться и сделать ее привлекательной: нарезать фрукты, овощи и бутерброды разными формами.

Рэйчел Вуд предлагает сбалансированное меню для здоровых школьных ланчей для детей в возрасте от пяти до 10 лет. Детям постарше порции можно увеличить.

— Эти идеи могут варьироваться в зависимости от доступности, — сказала Вуд. — Ланч-бокс с секциями может сделать здоровые блюда привлекательными и увлекательными для детей.

Меню для здоровых лан-боксов на неделю

Понедельник

Сэндвич с сыром и ветчиной, помидоры черри, огуречные палочки, черника и нарезанное ломтиками яблоко и горсть попкорна.

Вторник

Запеченная курица, измельченная, завернутая в салат и нарезанная небольшими кусочками. Бэбибель или кубики сыра, нарезанный сладкий перец, половинки клубники и немного йогурта.

Среда

Хумус с нарезанным питтой или лавашом, морковными и огуречными палочками. Разрезанное пополам вареное яйцо, дольки апельсина, разрезанный пополам виноград, горсть кренделей.

Четверг

Бейгл с нарезанным на четвертинки мягким сыром, свернутыми ломтиками курицы или ветчины, помидорами черри, разрезанным пополам бананом с кожурой, ломтиками яблока, горстью изюма.

Пятница

Сэндвич с тунцом и сладкой кукурузой, нарезанный треугольниками, палочки из огурца и моркови, крекеры или хлебные палочки, кубики сыра, черника и нарезанное яблоко, а также небольшой йогурт.