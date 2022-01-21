Теперь соли и сахара в школьных обедах будет меньше, а вот специй, овощей и фруктов – больше. И это не обсуждается, считают специалисты.

Но родители разожгли такой огонь дебатов по поводу школьного питания, что соцсети пылают уже несколько дней подряд.

Дело в том, что с 1 января в школах были введены новые нормы питания и новое меню. Часть людей категорически против таких изменений. По их мнению, еда в школе сейчас невкусная. Овощи, которых слишком много, дети не едят.

Другие говорят, что крайне важно переходить к здоровым пищевым привычкам не только детям, но и родителям.

Разберемся в ситуации

У специалистов свои аргументы, порой неутешительные: каждый третий ребенок в Украине в 11 лет уже имеет лишний вес или ожирение.

Это большая цифра и страшная перспектива, потому что большинство из них уже в подростковом возрасте, а впоследствии окажутся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. И у нас будет больная нация.

Следовательно, изменения в школьном питании назрели давно, и когда-то они должны были произойти. И происходят наконец. Реформа школьного питания была начата в 2020 году.

Очень важно, что начали с детей, поскольку пищевые привычки формируются в детстве, и именно тогда их легче изменить.

Что мы имели до 1 января 2022 года

Дети употребляли слишком много картофеля и насыщенных жиров, сладостей и соли. Учитывая малоподвижный образ жизни современной детворы, это приводило к возникновению проблем со здоровьем.

Документы, регламентировавшие школьное питание, утверждались около 20 лет назад. Они элементарно не отвечают современным физиологическим потребностям детей.

Что предполагает реформа

— Новые нормы питания — это новый подход к организации сбалансированного разнообразного меню, в котором учтены все современные рекомендации относительно того, сколько в день должно быть порций главных полезных продуктов, как должны быть ограничены соль, сахар и жир, какие продукты в целом должны быть в питании, – сказал президент Ассоциации диетологов, к.м.н. Олег Швец. – Сосиски новыми нормами не предусмотрены.

В целом новая система предлагает детям более 150 блюд и четырехнедельное меню, что позволяет разнообразить рацион.

Энергетическая ценность и калорийность пищи тоже должна соответствовать возрастным потребностям.

Эксперты утверждают, что бояться обновленного меню не стоит, даже если ребенок не ел раньше ничего подобного, ко всему можно привыкнуть.

Более того, меню, которое разрабатывалось Евгением Клопотенко в тесном сотрудничестве со специалистами Минздрава Украины, Ассоциации диетологов Украины является новаторским, но при этом не является догмой. И сам автор это утверждает в соцсетях, когда общается с родителями.

Главное, соблюдать нормы и сбалансировать питание школьников.

Каждая школа может использовать блюда из меню Евгения Клопотенко, может разработать свое меню и согласовать его в Госпотребслужбе. Ведь Украина велика, и в разных уголках есть свои пищевые традиции. Это тоже нужно учитывать.

Чтобы убедиться, что ничего страшного новые нормы не несут, нужно почитать Постановление Кабинета министров Украины №305 от 24 марта 2021 года. Оно предполагает:

До 75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения: овощи, злаковые, фрукты, ягоды;

Картофель – не более двух раз в неделю;

Продукты с высоким содержанием пищевых волокон (гречка вместо риса);

Цельнозерновые хлебобулочные с добавлением отрубей, семян;

Мясные блюда следует комбинировать с овощными гарнирами или салатами;

Насыщенные жиры (сливочное масло) должны составлять до 10% от общего количества калорий;

В блюдах могут быть очищенные орехи или семена. Это нужно указывать в меню.

Плавленый сыр не разрешается;

Соль использовать только йодированную.

Под запретом все соусы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 г продукта;

Питьевая вода должна быть доступна всегда, сок в ограниченном количестве и без сахара.

Из буфетов должны исчезнуть чипсы, сухарики, пирожные, газированные напитки, кофе.

Как видим, ничего вредного для здоровья и сомнительного в новых нормах питания нет.

Так чего же боятся родители

В комментариях в соцсетях родители озабочены тем, что дети не желают пить чай и соки без сахара, есть котлеты на пару вместо жареных и сосисок. Они отказываются от овощных супов и борща, а значит — остаются голодными или переходят на бутербродный тип питания.

— Если ребенок вместо чая и сока без сахара будет пить воду, это еще лучше, — утверждает Олег Швец.

Зачем ждать 40-50 лет, пока дети вырастут, заболеют и наконец-то поймут, что сладкие напитки вредны.

Сахар – зло

– Чрезмерное потребление сахара значительно увеличивает распространенность кариеса зубов, – говорит врач-диетолог Олег Швец.

Родители должны понять, что хлеб и сладкая выпечка в избытке способствуют повышению артериального давления. Сейчас гипертония не просто помолодела, она стала юной, потому что уже даже подростки страдают от высокого давления.

Кроме того, в выпечке и сладостях содержится много трансжиров, негативно влияющих на сосуды и ускоряющих развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а сосиски и колбасы содержат ингредиенты, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта и рак.

Итак, если вернуться к старому меню с сомнительно вкусными котлетами и сосисками, которые засели у нас в голове как что-то нормальное, наши дети, Ваши дети через несколько лет будут иметь повышенное кровяное давление , сердечно-сосудистые болезни, заболевания поджелудочной железы и печени, рак из-за агрессивных добавок, содержащихся в обработанных продуктах питания

А впоследствии, привязанность к соленому приведет их к инфарктам и инсультам.

Так что защищают родители, выражая недоверие и даже враждебность нововведениям в школьное питание? Будущие болезни своих детей.

Об аллергии

Некоторые родители жалуются, что дети из-за аллергии не могут употреблять много блюд из нового меню.

Около 10% детей имеют аллергии на некоторые пищевые продукты, соглашается Олег Швец.

У дошкольников таких случаев больше, у школьников – меньше. Это тоже нужно учитывать.

Чаще аллергии возникают на яйца, молоко, сою, орехи, пшеницу, рыбу и морепродукты.

Ребенок не может есть продукты, на которые у него аллергия. И родители должны принести справку и рекомендации врача по организации питания такого ребенка. Все можно устроить.

Относительно пищевой непереносимости глютена. Непереносимость глютена – это заболевание под названием целиакия. Им страдает до 1% людей.

— Но есть много родителей, которые считают, что их дети, несмотря на то, что у них нет целиакии, не переносят глютен, — говорит диетолог. — Или что они не должны есть глютен, потому что это плохо.

Медицина считает, отметил Олег Швец, что глютен и злаковые продукты – полезны. И исключать их из рациона, если нет целиакии, бессмысленно.

То же касается лактозы. По словам диетолога, первичная алактазия случается в одном случае на 500 тысяч или миллион детей. Поэтому отказываться от молочных продуктов в детстве не стоит.

Противостояние или коммуникация

А для того, чтобы хорошее и крайне нужное дело – сохранение здоровья украинцев – не умерло, следует разъяснять людям, родителям, бабушкам, что такое здоровое питание, зачем оно внедряется и какова цель новаций.

Да, сейчас из-за пандемии не соберешь родительское собрание (хотя почему бы нет – на свежем воздухе можно), есть масса каналов для коммуникаций, где можно выкладывать меню школы, интересную информацию о продуктах питания, о воздействии на организм тех или иных питательных веществ, интервью со специалистами. Это могут делать сами учащиеся на уроках информатики.

Недавно начал работу портал Знаїмо, где есть информация о реформе школьного питания для всех желающих: директоров школ, работников пищеблоков, учителей, родителей и учащихся.

Нужны только желание и творческий подход всех звеньев общества, чтобы изменить отношение к здоровью и среде, которая должна с детства формировать здоровый выбор у будущих взрослых людей.

Если дети в школе каждый день будут видеть и есть только здоровые продукты, они могут изменить нездоровые пищевые привычки и в семье.