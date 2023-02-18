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Новые предметы: в школе введут тактическую медицину и тактическую подготовку

18 февраля 2023, 20:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
перша домедина
Источник: Depositphotos

В украинских школах планируется внедрить курсы по тактической медицине и тактической подготовке.

Преподавать их могут ветераны войны и бойцы Теробороны.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Новые предметы будут преподаваться для учащихся 8-9 классов.

Над новшеством работает Институт модернизации содержания образования.

По задумке, овладевать медицинскими знаниями и обращением с оружием будут и ребята, и девушки.

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Организаторы тренинга по оказанию первой домедицинской помощи уверены: спасти жизнь раненого или того, кому стало плохо, может каждый. Главное – нужны элементарные знания, как сделать искусственное дыхание или наложить жгут. И, конечно, искреннее желание помочь человеку. Получить знания можно в курсах первой медицинской помощи.

Источник: НашКиїв.UA

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шкільна освіта
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