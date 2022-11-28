Понад 200 містян зібралися на тренінги з надання першої долікарської допомоги, які провели у Вінниці медики-волонтери. Про це розповіли у своєму сюжеті журналісти Фактів ICTV.

Організатори тренінгу впевнені: врятувати життя пораненого або того, кому стало зле, може кожен. Головне – потрібні елементарні знання, як зробити штучне дихання або накласти джгут. І, звичайно ж, щире бажання допомогти людині.

Зараз дивляться

Повідомляється, що це вже десятий тренінг з навчання військовослужбовців і цивільних надавати першу допомогу при інсультах і легеневій недостатності.

Наприклад, працівниця муніципальної варти Віта Балаба вперше вчиться робити штучне дихання. На тренінг прийшла свідомо – у неї на війні загинув брат, тепер дівчина хоче бути корисною і розуміти, як рятувати людей.

На тренінгу – кілька локацій, де вчать рятувати від задухи, користуватися дефібриляторами, накладати джгути. Тренери-медики переконують: теорію про порятунок людини можна освоїти досить швидко, а ось практикуватися потрібно багато.

Вінниця – одне з небагатьох міст України, де встановили дефібрилятори в громадських місцях: на вокзалах і в торгових центрах. Ще один подарували медики-волонтери.

За словами представника благодійного фонду Україна Разом Олега Котіса, щоб навчитися користуватися дефібрилятором, не потрібно спеціальної освіти, досить пройти тренінг або почитати, подивитися відео, скористатися підказками, які є в інструкції до пристрою.