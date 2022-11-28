Более 200 горожан собрались на тренинги по оказанию первой доврачебной помощи, которые провели в Виннице медики-волонтеры. Об этом рассказали в своем сюжете журналисты Фактов ICTV.

Организаторы тренинга уверены: спасти жизнь раненого или тому, кому стало плохо, может каждый. Главное — нужны элементарные знания, как сделать искусственное дыхание или наложить жгут. И, конечно же, искреннее желание помочь человеку.

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Сообщается, что это уже десятый тренинг по обучению военнослужащих и гражданских оказывать первую помощь при инсультах и легочной недостаточности.

Например, работница муниципальной стражи Вита Балаба впервые учится делать искусственное дыхание. На тренинг пришла сознательно – у нее на войне погиб брат, теперь девушка хочет быть полезной и понимать, как спасать людей.

На тренинге — несколько локаций, где учат спасать от удушья, пользоваться дефибрилляторами, накладывать жгуты. Тренеры–медики убеждают: теорию о спасении человека можно освоить довольно быстро, а вот практиковаться нужно много.

Винница — один из немногих городов Украины, где установили дефибрилляторы в общественных местах: на вокзалах и в торговых центрах. Еще один подарили медики-волонтеры.

По словам представителя благотворительного фонда Украина Вместе Олега Котиса, чтобы научиться пользоваться дефибриллятором, не нужно специального образования, достаточно пройти тренинг или почитать, посмотреть видео, воспользоваться подсказками, которые есть в инструкции к устройству.