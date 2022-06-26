Дружина Президента Олена Зеленська в своєму Telegram-каналі розмістила поради, як грамотно діяти при наданні першої допомоги людям, які опинилися під завалами в результаті ракетних ударів.

– Вранці, 26 червня, Київ здригнувся від ракетного удару. І навіть ті, хто за тисячі кілометрів, здригнулися від фото руйнувань багатоповерхівки, де семирічну дівчинку рятувальники витягують з-під завалів. Ще одна ракета потрапила в дитячий сад, – зазначає перша леді.

Вона підкреслює, що сьогодні практично кожен житель України може опинитися в такій страшній ситуації.

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Олена Зеленська нагадала попередження МОЗ про те, що у людини, яка знаходиться під завалами, може розвинутися небезпечний стан — синдром тривалого здавлення.

– Уламки зруйнованих споруд, масиви грунту тиснуть на кінцівки, людина знаходиться в нерухомому стані, в результаті чого порушується кровопостачання і розвивається ішемія і пошкодження м’яких тканин, – пояснює Олена Зеленська.

Щоб допомогти потерпілому в цьому невідкладному стані, в першу чергу необхідно викликати швидку. Поки вона їде, розпитати потерпілого про умови, при яких була отримана травма.

– Запитайте, як довго людина була під тиском. Якщо вона без свідомості, слід вважати, що більше 10 хвилин. Всю інформацію передайте медикам, – пише Зеленська.

Якщо з моменту стиснення пройшло менше 10 хвилин, потрібно вивільнити стислу частину тіла. Якщо є рана – накласти пов’язку, щоб зупинити кровотечу. Переламану кінцівку потрібно знерухомити за допомогою шини або підручних засобів.

Якщо пройшло більше 10 хвилин, звільняти стислу частину не потрібно, якщо немає гострої небезпеки.

У разі необхідності термінової евакуцаіі, перед тим як звільнити стислу частину тіла, слід накласти кровоспинний джгут, укрити потерпілого термоковдрою або звичайною.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Під завалами житлового будинку в Шевченківському районі залишаються люди.

Джерело: Олена Зеленська

Фото: Pravda Geraschenko