Супруга Президента Елена Зеленская в своем Telegram-канале разместила советы, как грамотно действовать при оказании первой помощи людям, которые оказались под завалами в результате ракетных ударов.

— Утром, 26 июня, Киев содрогнулся от ракетного удара. И даже те, кто за тысячи километров, вздрогнули от фото разрушений многоэтажки, где семилетнюю девочку спасатели вытаскивают из-под завалов. Еще одна ракета попала в детский сад, — отмечает первая леди.

Она подчеркивает, что сегодня практически каждый житель Украины может оказаться в такой страшной ситуации.

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Елена Зеленская напомнила предупреждение Минздрава о том, что у человека, который находится под завалами, может развиться опасное состояние — синдром длительного сдавливания.

— Обломки разрушенных сооружений, массивы грунта давят на конечности, человек находится в неподвижном состоянии, в результате чего нарушается кровоснабжение и развивается ишемия и повреждение мягких тканей, — объясняет Елена Зеленская.

Чтобы помочь пострадавшему в этом неотложном состоянии, в первую очередь необходимо вызвать скорую. Пока она едет, расспросить потерпевшего об условиях, при которых была получена травма.

— Спросите, как долго человек был под давлением. Если он без сознания, следует считать, что больше 10 минут. Всю информацию передайте медикам, — пишет Зеленская.

Если с момента сжатия прошло менее 10 минут, нужно высвободить сжатую часть тела. Если есть рана – наложить повязку, чтобы остановить кровотечение. Переломанную конечность нужно обездвижить с помощью шины или подручных средств.

Если прошло больше 10 минут, освобождать сжатую часть не нужно, если нет острой опасности.

В случае необходимости срочной эвакуации, перед тем как освободить сжатую часть тела, следует наложить кровоостанавливающий жгут, укрыть пострадавшего термоодеялом или обычным.

Напомним, что сегодня утром, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Под завалами жилого дома в Шевченковском районе остаются люди.

Источник: Елена Зеленская

Фото: Pravda Geraschenko