Сегодня очень важно уметь оказывать доврачебную помощь, иногда это жизненно необходимое умение спасает жизнь. О том, как поступать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, напоминает парамедик Василий Кашуба.

– Можно отлично крутить турникет, но в критической ситуации забыть простейшие правила.

Итак, повторяйте постоянно, чтобы довести до автоматизма:

Оказывать помощь нужно в безопасном месте. Заботьтесь о том, чтобы не пострадать, потому что кому-то придется оказывать вам помощь.

Всегда носите с собой резиновые перчатки. Контакт с кровью незнакомцев небезопасен для вашей жизни.

Если среди раненых несколько человек с кровотечением, то в первую очередь помощь оказывается тому, у кого массивная (бьющая фонтаном).

Если у вас нет турникета, применяйте вместо него подручные средства: чулки, лямки от рюкзака и т.д.

Обязательно фиксируйте время наложения турникета. Если нет ручки, можете и кровью написать на лбу раненого: не эстетично, но врачи все поймут.

Источник: Василий Кашуба