Сегодня очень важно уметь оказывать доврачебную помощь, иногда это жизненно необходимое умение спасает жизнь. О том, как поступать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, напоминает парамедик Василий Кашуба.
– Можно отлично крутить турникет, но в критической ситуации забыть простейшие правила.
Итак, повторяйте постоянно, чтобы довести до автоматизма:
- Оказывать помощь нужно в безопасном месте. Заботьтесь о том, чтобы не пострадать, потому что кому-то придется оказывать вам помощь.
- Всегда носите с собой резиновые перчатки. Контакт с кровью незнакомцев небезопасен для вашей жизни.
- Если среди раненых несколько человек с кровотечением, то в первую очередь помощь оказывается тому, у кого массивная (бьющая фонтаном).
- Если у вас нет турникета, применяйте вместо него подручные средства: чулки, лямки от рюкзака и т.д.
- Обязательно фиксируйте время наложения турникета. Если нет ручки, можете и кровью написать на лбу раненого: не эстетично, но врачи все поймут.
Источник: Василий Кашуба
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