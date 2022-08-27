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Первая медицинская помощь раненым во время обстрела

27 августа 2022, 12:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Первая медицинская помощь раненым во время обстрела
Источник: Depositphotos

Сегодня очень важно уметь оказывать доврачебную помощь, иногда это жизненно необходимое умение спасает жизнь. О том, как поступать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, напоминает парамедик Василий Кашуба.

– Можно отлично крутить турникет, но в критической ситуации забыть простейшие правила.

Итак, повторяйте постоянно, чтобы довести до автоматизма:

  • Оказывать помощь нужно в безопасном месте. Заботьтесь о том, чтобы не пострадать, потому что кому-то придется оказывать вам помощь.
  • Всегда носите с собой резиновые перчатки. Контакт с кровью незнакомцев небезопасен для вашей жизни.
  • Если среди раненых несколько человек с кровотечением, то в первую очередь помощь оказывается тому, у кого массивная (бьющая фонтаном).
  • Если у вас нет турникета, применяйте вместо него подручные средства: чулки, лямки от рюкзака и т.д.
  • Обязательно фиксируйте время наложения турникета. Если нет ручки, можете и кровью написать на лбу раненого: не эстетично, но врачи все поймут.
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Источник: Василий Кашуба

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