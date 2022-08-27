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Перша домедична допомога пораненим під час обстрілу

27 Серпня 2022, 12:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Перша домедична допомога пораненим під час обстрілу
Джерело: Depositphotos

Сьогодні дуже важливо вміти надавати домедичну допомогу, іноді це вміння рятує життя. Про те, як діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, нагадує парамедик Василь Кашуба.

 – Можна відмінно крутити турнікет, але в критичній ситуації забути найпростіші правила.

Отже повторюйте постійно, щоб довести до автоматизму:

  • Надавати допомогу потрібно в безпечному місці. Дбайте про те, щоб не постраждати, бо комусь доведеться надавати допомогу вам.
  • Завжди носіть з собою гумові рукавички. Контакт з кров’ю незнайомців небезпечно для вашого життя.
  • Якщо серед поранених кілька людей з кровотечею, то в першу чергу допомога надається тому, у кого масивна (б’є фонтаном).
  • Якщо у вас немає турнікета, застосовуйте замість нього підручні засоби: панчохи, лямки від наплічника тощо.
  • Обов’язково фіксуйте час накладання турнікета. Якщо немає ручки, можете й кров’ю написати на лобі пораненого: не естетично, але лікарі все зрозуміють.
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Джерело: Василь Кашуба

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