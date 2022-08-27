Сьогодні дуже важливо вміти надавати домедичну допомогу, іноді це вміння рятує життя. Про те, як діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, нагадує парамедик Василь Кашуба.

– Можна відмінно крутити турнікет, але в критичній ситуації забути найпростіші правила.

Отже повторюйте постійно, щоб довести до автоматизму:

Надавати допомогу потрібно в безпечному місці. Дбайте про те, щоб не постраждати, бо комусь доведеться надавати допомогу вам.

Завжди носіть з собою гумові рукавички. Контакт з кров’ю незнайомців небезпечно для вашого життя.

Якщо серед поранених кілька людей з кровотечею, то в першу чергу допомога надається тому, у кого масивна (б’є фонтаном).

Якщо у вас немає турнікета, застосовуйте замість нього підручні засоби: панчохи, лямки від наплічника тощо.

Обов’язково фіксуйте час накладання турнікета. Якщо немає ручки, можете й кров’ю написати на лобі пораненого: не естетично, але лікарі все зрозуміють.

Джерело: Василь Кашуба