В українських школах планується запровадити курси з тактичної медицини та тактичної підготовки.
Викладати їх зможуть ветерани війни та бійці Тероборони.
Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Нові предмети будуть викладатися для учнів 8-9 класів.
Над нововведенням працює Інститут модернізації змісту освіти.
За задумом, оволодівати медичними знаннями та поводженням зі зброєю будуть і хлопці, і дівчата.
Організатори тренінгу з надання першої домедичної допомоги впевнені: врятувати життя пораненого або того, кому стало зле, може кожен. Головне – потрібні елементарні знання, як зробити штучне дихання або накласти джгут. І, звичайно ж, щире бажання допомогти людині. Отримати знання можна курсах першої медичної допомоги.
Джерело: НашКиїв.UA