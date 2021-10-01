В Хмельницкой области полицейские составили админпротокол на директора школы из-за того, что он не сообщил о случае буллинга.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. В августе этого года суд привлек к ответственности мать 10-летнего школьника. Он систематически травил своего одноклассника.

Мать мальчика, который стал жертвой буллинга, неоднократно обращалась к директору школы с просьбой принять меры, однако результата так и не последовало. После этого женщина обратилась в полицию.

По словам правоохранителей, директор должен был сообщить в полицию об этом случае, но не сделал этого. Мужчина уже признал свою вину. Он рассказал, что не сообщил о буллинге, потому что в следующем учебном году не будет занимать должность директора, поэтому проблемные ситуации в школе будет решать новый руководитель.

В отношении директора оформили админматериалы по ч. 5 ст. 173-4 КУпАП (несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса) и направили в суд для дальнейшего принятия решения.

В Министерстве образования и науки Украины на запрос Фактов ICTV ответили, что несообщение руководителем учебного заведения в полицию о случаях буллинга (травли) учащихся наказывают штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка. Такие наказания применяются в случае наличия решения суда о признании виновным учителя в совершении буллинга.

Кроме того, в Украине участились случаи не только буллинга в школах среди учеников, но и травли со стороны учителей. Так, недавно в Кривом Роге ученицу восьмого класса забрала скорая из-за повышения давления. Девочке стало плохо после того, как на нее накричала директор.

Родители ученицы утверждают, что это буллинг со стороны учителя, ведь ребенка довели до нервного срыва и гипертонического криза. Они уже написали заявление в полицию и райотдел образования. В то же время директор заявляет, что это клевета.

Читайте также: В Кривом Роге восьмиклассницу забрала скорая после конфликта с директором

В МОН отметили, что в течение 2020 года сотрудники полиции составили 242 административных протокола за правонарушения, предусмотренные статьей 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) кодекса Украины Об административных правонарушениях.

За нарушение трудовой дисциплины в учебном заведении работник может получить выговор, или же это может стать поводом для увольнения.

Психолог Екатерина Клюшниченко в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщила, что буллеры — это абьюзеры, манипуляторы, тираны. Они, как правило, получают удовольствие от причинения боли кому-то. Таких людей может толкать на проявление агрессии или унижение другого человека.

— Учитель может пытаться за счет слабого ребенка подчеркнуть свою значимость и самоутвердиться. Подкрепить собственное эго, — говорит специалист.

Ребенок не может быть равноправным соперником, и человек с властью пользуется этим. Унижает слабых для собственной выгоды. Обычно в случае психологических отклонений от нормы человек наслаждается чувством превосходства над другими, получает удовольствие от того, что самоутверждается за чей-то счет.

Также причиной буллинга учителей в отношении детей может быть то, что работник школы считает жесткий метод воспитания единственным, который работает, потому что, например, именно с ним “работало и вырос хороший человек”! Но это не значит, что это верный путь. Это свидетельствует лишь о том, что у человека искаженное понятие нормы и морали.

Что толкает учителей на буллинг? По словам психолога, буллеры получают чувство удовлетворения от причинения вреда другим и ощущения другими беспомощности. Здоровому, зрелому человеку никогда не придет в голову унижать кого-то или физически причинять вред.

— Дело в том, что у адекватного человека, наоборот, включается программа покровительства, когда он стремится протянуть руку помощи тому, кто нуждается или попал в беду. То есть, у здорового человека включается эмпатия к тому, кто страдает, — говорит она.

Абьюзера и тирана довольно трудно сразу распознать в обычной жизни. В социуме они могут выглядеть обычными людьми, даже могут казаться довольно милыми. Они умеют четко оценивать ситуацию — притворяться, когда нужно, и даже проявлять незаурядный актерский талант, если это выгодно им.

А вот свою истинную натуру они скрывают, и проявляют только там, где уверены в своей безнаказанности, а именно перед детьми. Они с ними могут проявить свою власть в полной мере. В личных отношениях такие люди не способны на душевную близость, они не могут построить здоровые, спокойные отношения, и поэтому на самом деле в душе они глубоко несчастны.

Клюшниченко подчеркнула, что у детей могут возникнуть существенные проблемы с психологическим здоровьем из-за неприемлемого поведения учителей:

патологическое чувство тревоги;

панические атаки;

недоверие к окружающим;

заниженная самооценка;

неуверенность в себе;

построение созависимых отношений;

влечение к собственному психологическому или физическому разрушению (различной формы зависимости);

патологическое чувство вины, стыда;

размыты собственные границы;

отсутствие собственного “я”.

Психолог добавила, что учитель в школе — это взрослый, которому дети должны доверять и равняться на него. Школьники не должны ходить в школу со страхом и ощущением негативного отношения к себе со стороны учителей и других учеников.

Источник: полиция Хмельницкой области