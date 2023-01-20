Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

Часто путают с плохим воспитанием: симптомы расстройства дефицита внимания у ребенка

20 января 2023, 12:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти, школа
Источник: Depositphotos

Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет рассказали о типичным симптомах поведения ребенка с расстройством дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ).

— К сожалению, часто таких детишек считают просто непослушными или обвиняют родителей в плохом воспитании, хотя на самом деле причина совсем в другом, — отмечают медики.

По их словам, данное расстройство вызвано недостаточной зрелостью коры лобной доли головного мозга, которая в свою очередь отвечает за поведенческое торможение, саморегуляции, контроля внимания и прочее.

Читайте также:
Часто путают с плохим воспитанием: симптомы расстройства дефицита внимания у ребенкаКогда ребенок начинает сидеть — нормы и советы врача

Сейчас смотрят

Специалисты выделяют три кластера симптомов, характерных для РДВГ.

Невнимательность:

  • трудности с концентрацией внимания;
  • часто кажется, что ребенок не слушает, когда ему что-то говорят (как бы витает в облаках);
  • часто теряет вещи (например, карандаши, ручки, игрушки, одежду и т д.);
  • легко отвлекается на посторонние раздражители;
  • часто делает ошибки в письменных заданиях из-за невнимательности (например, пропускает буквы);
  • трудности с организацией (постоянно опаздывает, сложно рассчитать время для выполнения определенной задачи, трудности с хранением вещей в порядке);
  • часто не доводит школьное задание или домашние обязанности до конца: начинает, но быстро теряет концентрацию и отвлекается.

Гиперактивность:

  • суетливый, непоседливый;
  • сложно сидеть спокойно;
  • постоянно в движении (сложно сидеть на протяжении длительного времени);
  • не умеет тихо играть;
  • встает со стула во время урока или в месте, где требуется сидеть.

Импульсивность:

  • трудности с соблюдением своей очереди;
  • часто выкрикивает ответ, не дослушав до конца вопрос;
  • часто перебивает в разговоре, вмешивается в разговор/занятия других людей;
  • часто говорит излишне.

Если ознакомившись с этими симптомами, вы узнали своего ребенка, вам следует обратиться за консультацией к детскому психиатру для диагностики и, при необходимости, подбора эффективного лечения.

Источник
ЛОДКЛ Охматдит
Теги
Медики психічні розлади Школярі
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь