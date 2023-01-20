Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет рассказали о типичным симптомах поведения ребенка с расстройством дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ).

— К сожалению, часто таких детишек считают просто непослушными или обвиняют родителей в плохом воспитании, хотя на самом деле причина совсем в другом, — отмечают медики.

По их словам, данное расстройство вызвано недостаточной зрелостью коры лобной доли головного мозга, которая в свою очередь отвечает за поведенческое торможение, саморегуляции, контроля внимания и прочее.

Сейчас смотрят Специалисты выделяют три кластера симптомов, характерных для РДВГ. Невнимательность: трудности с концентрацией внимания;

часто кажется, что ребенок не слушает, когда ему что-то говорят (как бы витает в облаках);

часто теряет вещи (например, карандаши, ручки, игрушки, одежду и т д.);

легко отвлекается на посторонние раздражители;

часто делает ошибки в письменных заданиях из-за невнимательности (например, пропускает буквы);

трудности с организацией (постоянно опаздывает, сложно рассчитать время для выполнения определенной задачи, трудности с хранением вещей в порядке);

часто не доводит школьное задание или домашние обязанности до конца: начинает, но быстро теряет концентрацию и отвлекается. Гиперактивность: суетливый, непоседливый;

сложно сидеть спокойно;

постоянно в движении (сложно сидеть на протяжении длительного времени);

не умеет тихо играть;

встает со стула во время урока или в месте, где требуется сидеть. Импульсивность: трудности с соблюдением своей очереди;

часто выкрикивает ответ, не дослушав до конца вопрос;

часто перебивает в разговоре, вмешивается в разговор/занятия других людей;

часто говорит излишне. Если ознакомившись с этими симптомами, вы узнали своего ребенка, вам следует обратиться за консультацией к детскому психиатру для диагностики и, при необходимости, подбора эффективного лечения.

Источник ЛОДКЛ Охматдит

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