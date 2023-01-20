Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет рассказали о типичным симптомах поведения ребенка с расстройством дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ).
— К сожалению, часто таких детишек считают просто непослушными или обвиняют родителей в плохом воспитании, хотя на самом деле причина совсем в другом, — отмечают медики.
По их словам, данное расстройство вызвано недостаточной зрелостью коры лобной доли головного мозга, которая в свою очередь отвечает за поведенческое торможение, саморегуляции, контроля внимания и прочее.
Специалисты выделяют три кластера симптомов, характерных для РДВГ.
Невнимательность:
- трудности с концентрацией внимания;
- часто кажется, что ребенок не слушает, когда ему что-то говорят (как бы витает в облаках);
- часто теряет вещи (например, карандаши, ручки, игрушки, одежду и т д.);
- легко отвлекается на посторонние раздражители;
- часто делает ошибки в письменных заданиях из-за невнимательности (например, пропускает буквы);
- трудности с организацией (постоянно опаздывает, сложно рассчитать время для выполнения определенной задачи, трудности с хранением вещей в порядке);
- часто не доводит школьное задание или домашние обязанности до конца: начинает, но быстро теряет концентрацию и отвлекается.
Гиперактивность:
- суетливый, непоседливый;
- сложно сидеть спокойно;
- постоянно в движении (сложно сидеть на протяжении длительного времени);
- не умеет тихо играть;
- встает со стула во время урока или в месте, где требуется сидеть.
Импульсивность:
- трудности с соблюдением своей очереди;
- часто выкрикивает ответ, не дослушав до конца вопрос;
- часто перебивает в разговоре, вмешивается в разговор/занятия других людей;
- часто говорит излишне.
Если ознакомившись с этими симптомами, вы узнали своего ребенка, вам следует обратиться за консультацией к детскому психиатру для диагностики и, при необходимости, подбора эффективного лечения.