Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит розповіли про типові симптоми поведінки дитини з розладом дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ).
– На жаль, часто таких діточок вважають просто неслухняними або звинувачують батьків у поганому вихованні, хоча насправді причина зовсім в іншому, – зазначають медики.
За їхніми словами, цей розлад викликано недостатньою зрілістю кори лобової частки головного мозку, яка в свою чергу відповідає за поведінкове гальмування, саморегуляції, контролю уваги та інше.
Фахівці виділяють три кластери симптомів, характерних для РДУГ.
Неуважність:
- труднощі з концентрацією уваги;
- часто здається, що дитина не слухає, коли йому щось говорять (як би витає в хмарах);
- часто втрачає речі (наприклад, олівці, ручки, іграшки, одяг тощо);
- легко відволікається на сторонні подразники;
- часто робить помилки в письмових завданнях через неуважність (наприклад, пропускає букви);
- труднощі з організацією (постійно запізнюється, складно розрахувати час для виконання певного завдання, труднощі зі зберіганням речей в порядку);
- часто не доводить шкільне завдання або домашні обов’язки до кінця: починає, але швидко втрачає концентрацію і відволікається.
Гіперактивність:
- метушливий, непосидючий;
- складно сидіти спокійно;
- постійно в русі (складно сидіти протягом тривалого часу);
- не вміє тихо грати;
- встає зі стільця під час уроку або в місці, де потрібно сидіти.
Імпульсивність:
- труднощі з дотриманням своєї черги;
- часто вигукує відповідь, не дослухавши до кінця питання;
- часто перебиває в розмові, втручається в розмову/заняття інших людей;
- часто говорить надмірно.
Якщо ознайомившись з цими симптомами, ви впізнали свою дитину, Вам слід звернутися за консультацією до дитячого психіатра для діагностики і, при необхідності, підбору ефективного лікування.