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Часто плутають з поганим вихованням: симптоми розладу дефіциту уваги у дитини

20 Січня 2023, 12:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти, школа
Джерело: Depositphotos

Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит розповіли про типові симптоми поведінки дитини з розладом дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ).

– На жаль, часто таких діточок вважають просто неслухняними або звинувачують батьків у поганому вихованні, хоча насправді причина зовсім в іншому, – зазначають медики.

За їхніми словами, цей розлад викликано недостатньою зрілістю кори лобової частки головного мозку, яка в свою чергу відповідає за поведінкове гальмування, саморегуляції, контролю уваги та інше.

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Фахівці виділяють три кластери симптомів, характерних для РДУГ.

Неуважність:

  • труднощі з концентрацією уваги;
  • часто здається, що дитина не слухає, коли йому щось говорять (як би витає в хмарах);
  • часто втрачає речі (наприклад, олівці, ручки, іграшки, одяг тощо);
  • легко відволікається на сторонні подразники;
  • часто робить помилки в письмових завданнях через неуважність (наприклад, пропускає букви);
  • труднощі з організацією (постійно запізнюється, складно розрахувати час для виконання певного завдання, труднощі зі зберіганням речей в порядку);
  • часто не доводить шкільне завдання або домашні обов’язки до кінця: починає, але швидко втрачає концентрацію і відволікається.

Гіперактивність:

  • метушливий, непосидючий;
  • складно сидіти спокійно;
  • постійно в русі (складно сидіти протягом тривалого часу);
  • не вміє тихо грати;
  • встає зі стільця під час уроку або в місці, де потрібно сидіти.

Імпульсивність:

  • труднощі з дотриманням своєї черги;
  • часто вигукує відповідь, не дослухавши до кінця питання;
  • часто перебиває в розмові, втручається в розмову/заняття інших людей;
  • часто говорить надмірно.

Якщо ознайомившись з цими симптомами, ви впізнали свою дитину, Вам слід звернутися за консультацією до дитячого психіатра для діагностики і, при необхідності, підбору ефективного лікування.

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Медики психічні розлади Школярі
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