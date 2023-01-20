Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит розповіли про типові симптоми поведінки дитини з розладом дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ).

– На жаль, часто таких діточок вважають просто неслухняними або звинувачують батьків у поганому вихованні, хоча насправді причина зовсім в іншому, – зазначають медики.

За їхніми словами, цей розлад викликано недостатньою зрілістю кори лобової частки головного мозку, яка в свою чергу відповідає за поведінкове гальмування, саморегуляції, контролю уваги та інше.

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Фахівці виділяють три кластери симптомів, характерних для РДУГ.

Неуважність:

труднощі з концентрацією уваги;

часто здається, що дитина не слухає, коли йому щось говорять (як би витає в хмарах);

часто втрачає речі (наприклад, олівці, ручки, іграшки, одяг тощо);

легко відволікається на сторонні подразники;

часто робить помилки в письмових завданнях через неуважність (наприклад, пропускає букви);

труднощі з організацією (постійно запізнюється, складно розрахувати час для виконання певного завдання, труднощі зі зберіганням речей в порядку);

часто не доводить шкільне завдання або домашні обов’язки до кінця: починає, але швидко втрачає концентрацію і відволікається.

Гіперактивність:

метушливий, непосидючий;

складно сидіти спокійно;

постійно в русі (складно сидіти протягом тривалого часу);

не вміє тихо грати;

встає зі стільця під час уроку або в місці, де потрібно сидіти.

Імпульсивність:

труднощі з дотриманням своєї черги;

часто вигукує відповідь, не дослухавши до кінця питання;

часто перебиває в розмові, втручається в розмову/заняття інших людей;

часто говорить надмірно.

Якщо ознайомившись з цими симптомами, ви впізнали свою дитину, Вам слід звернутися за консультацією до дитячого психіатра для діагностики і, при необхідності, підбору ефективного лікування.