На думку психологів американської клініки Майо, те, що раніше вважалося простим і веселим заняттям для дітей, тепер стало інструментом для підтримки психічного здоров’я: останнім часом популярність розмальовок зросла, особливо серед дорослих.
Як розмальовки покращують наше здоров’я
Сприяння уважності. Під час розфарбовування ви вмикаєте ті ділянки мозку, які покращують увагу і концентрацію. Це дає вам можливість відключитися від стресових думок.
Зняття стресу. Розфарбовування – здоровий спосіб зняти стрес. Це заспокоює мозок і допомагає тілу розслабитися. Це може поліпшити сон і зняти втому, зменшуючи болі в тілі, частоту серцевих скорочень і почуття занепокоєння.
Прийняття недосконалого. Немає правильного або неправильного способу фарбування. Розфарбовування – це неконкурентна діяльність, тому немає необхідності підніматися на новий рівень або вигравати призи. Ви можете розфарбовувати стільки часу, скільки захочете. Вам не потрібно закінчувати картину за один присід.
Деякі люди не знаходять розфарбовування розслаблюючим або приємним заняттям, особливо ті, хто не любив розфарбовувати в дитинстві. Це нормально.
Інші цікаві способи зняття стресу:
- час з чотириногим другом. Ні для кого не секрет, що домашні тварини роблять нас щасливими. Їхня любов безумовна, вони завжди раді нас бачити, і вони чарівні;
- розкрийте книгу. Читання – чудовий спосіб розслабитися. Як і розфарбовування, це допомагає вам зануритися в цей момент і забути про роботу або інші стресові фактори;
- помасуйте мочки вух. Масаж точок тиску в мочках вух викликає заспокійливе і розслаблююче відчуття у всьому тілі. Робіть це протягом декількох хвилин, і ви, можливо, відчуєте деяке полегшення;
- танцюйте. Демонстрація танцювальних рухів під улюблену пісню може виявитися терапевтичною для багатьох людей. Якщо ви танцюєте протягом більшої частини пісні, ви також можете сказати, що трохи потренувалися;
- зробіть глибокий вдих. Глибоке дихання – відмінний спосіб зменшити реакцію вашого тіла на передбачувані загрози. Вдихніть через ніс протягом п’яти секунд, затримайте дихання на дві секунди, потім видихніть через рот протягом п’яти секунд.