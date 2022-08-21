На думку психологів американської клініки Майо, те, що раніше вважалося простим і веселим заняттям для дітей, тепер стало інструментом для підтримки психічного здоров’я: останнім часом популярність розмальовок зросла, особливо серед дорослих.

Як розмальовки покращують наше здоров’я

Сприяння уважності. Під час розфарбовування ви вмикаєте ті ділянки мозку, які покращують увагу і концентрацію. Це дає вам можливість відключитися від стресових думок.

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Зняття стресу. Розфарбовування – здоровий спосіб зняти стрес. Це заспокоює мозок і допомагає тілу розслабитися. Це може поліпшити сон і зняти втому, зменшуючи болі в тілі, частоту серцевих скорочень і почуття занепокоєння.

Прийняття недосконалого. Немає правильного або неправильного способу фарбування. Розфарбовування – це неконкурентна діяльність, тому немає необхідності підніматися на новий рівень або вигравати призи. Ви можете розфарбовувати стільки часу, скільки захочете. Вам не потрібно закінчувати картину за один присід.

Деякі люди не знаходять розфарбовування розслаблюючим або приємним заняттям, особливо ті, хто не любив розфарбовувати в дитинстві. Це нормально.

Інші цікаві способи зняття стресу: