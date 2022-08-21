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Эффективно для снятия стресса: раскрасками теперь увлекаются не только дети

21 августа 2022, 17:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

По мнению психологов американской клиники Майо, то, что раньше считалось простым и веселым занятием для детей, теперь стало инструментом для поддержания психического здоровья: в последнее время популярность раскрасок возросла, особенно среди взрослых.

Как раскраски улучшают наше здоровье

Содействие внимательности. Во время раскрашивания вы задействуете те участки мозга, которые улучшают внимание и концентрацию. Это дает вам возможность отключиться от стрессовых мыслей.

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Снятие стресса. Раскрашивание — здоровый способ снять стресс. Это успокаивает мозг и помогает телу расслабиться. Это может улучшить сон и снять усталость, уменьшая боли в теле, частоту сердечных сокращений и чувство беспокойства.

Принятие несовершенного. Нет правильного или неправильного способа окрашивания. Раскрашивание — это неконкурентная деятельность, поэтому нет необходимости подниматься на новый уровень или выигрывать призы. Вы можете раскрашивать столько времени, сколько захотите. Вам не нужно заканчивать картину за один присест.

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Некоторые люди не находят раскрашивание расслабляющим или приятным занятием, особенно те, кто не любил раскрашивать в детстве. Это нормально.

Другие интересные способы снятия стресса:

  • время с четвероногим другом. Ни для кого не секрет, что домашние животные делают нас счастливыми. Их любовь безусловна, они всегда рады нас видеть, и они очаровательны;
  • раскройте книгу. Чтение — отличный способ расслабиться. Как и раскрашивание, это помогает вам погрузиться в настоящий момент и забыть о работе или других стрессовых факторах;
  • помассируйте мочки ушей. Массаж точек давления в мочках ушей вызывает успокаивающее и расслабляющее ощущение во всем теле. Делайте это в течение нескольких минут, и вы, возможно, почувствуете некоторое облегчение;
  • танцуйте. Демонстрация танцевальных движений под любимую песню может оказаться терапевтической для многих людей. Если вы танцуете на протяжении большей части песни, вы также можете сказать, что немного поупражнялись;
  • сделайте глубокий вдох. Глубокое дыхание — отличный способ уменьшить реакцию вашего тела на предполагаемые угрозы. Вдохните через нос в течение пяти секунд, задержите дыхание на две секунды, затем выдохните через рот в течение пяти секунд.

Источник
MedicalXpress
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Советы психолога психічні розлади Стрес
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