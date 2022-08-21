По мнению психологов американской клиники Майо, то, что раньше считалось простым и веселым занятием для детей, теперь стало инструментом для поддержания психического здоровья: в последнее время популярность раскрасок возросла, особенно среди взрослых.
Как раскраски улучшают наше здоровье
Содействие внимательности. Во время раскрашивания вы задействуете те участки мозга, которые улучшают внимание и концентрацию. Это дает вам возможность отключиться от стрессовых мыслей.
Снятие стресса. Раскрашивание — здоровый способ снять стресс. Это успокаивает мозг и помогает телу расслабиться. Это может улучшить сон и снять усталость, уменьшая боли в теле, частоту сердечных сокращений и чувство беспокойства.
Принятие несовершенного. Нет правильного или неправильного способа окрашивания. Раскрашивание — это неконкурентная деятельность, поэтому нет необходимости подниматься на новый уровень или выигрывать призы. Вы можете раскрашивать столько времени, сколько захотите. Вам не нужно заканчивать картину за один присест.
Некоторые люди не находят раскрашивание расслабляющим или приятным занятием, особенно те, кто не любил раскрашивать в детстве. Это нормально.
Другие интересные способы снятия стресса:
- время с четвероногим другом. Ни для кого не секрет, что домашние животные делают нас счастливыми. Их любовь безусловна, они всегда рады нас видеть, и они очаровательны;
- раскройте книгу. Чтение — отличный способ расслабиться. Как и раскрашивание, это помогает вам погрузиться в настоящий момент и забыть о работе или других стрессовых факторах;
- помассируйте мочки ушей. Массаж точек давления в мочках ушей вызывает успокаивающее и расслабляющее ощущение во всем теле. Делайте это в течение нескольких минут, и вы, возможно, почувствуете некоторое облегчение;
- танцуйте. Демонстрация танцевальных движений под любимую песню может оказаться терапевтической для многих людей. Если вы танцуете на протяжении большей части песни, вы также можете сказать, что немного поупражнялись;
- сделайте глубокий вдох. Глубокое дыхание — отличный способ уменьшить реакцию вашего тела на предполагаемые угрозы. Вдохните через нос в течение пяти секунд, задержите дыхание на две секунды, затем выдохните через рот в течение пяти секунд.