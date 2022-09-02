Малыши очень быстро развиваются. В первые месяцы жизни ребенок уже учится держать головку, фокусировать внимание на одном предмете и сидеть.

Когда дети начинают самостоятельно сидеть и могут ли родители помочь освоить этот навык — смотрите в нашем материале.

Когда малыш может сидеть самостоятельно

Говорить четко во сколько месяцев ребенок овладевает этим навыком, сложно. Стоит понимать, что это все сугубо индивидуально, ведь развиваются детки по-разному.

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У каждого сроки могут быть разными, хотя существуют общепринятые этапы развития, согласно которым должны развиваться малыши.

3-4 месяца — мышцы ребенка еще недостаточно крепки, но они постепенно развиваются, чтобы ребенок мог держать голову

— мышцы ребенка еще недостаточно крепки, но они постепенно развиваются, чтобы 5-6 месяцев — малыш развивает достаточную силу мышц для самостоятельного сидения. На этом этапе детки могут сидеть недолго. Малыш может опираться на руки во время сидения, чтобы не терять равновесие.

— малыш развивает достаточную силу мышц для самостоятельного сидения. На этом этапе детки могут сидеть недолго. Малыш может опираться на руки во время сидения, чтобы не терять равновесие. 7-9 месяцев — обычно до семимесячного возраста ребенок способен сидеть уверенно. Мышцы шеи и спины уже достаточно крепкие. В этом возрасте родители уже могут сажать ребенка и специальный стул для кормления.

К девяти месяцам ребенок уже может свободно садиться из любого лежачего положения без родительской помощи.

К первому году жизни малыш уже сидит хорошо и уверенно. К этому возрасту мышцы ребенка становятся достаточно крепкие, чтобы пробовать становиться на ноги.

Однако стоит понимать, что эти этапы развития являются общепринятыми, поэтому не нужно заставлять садиться ребенка в шесть-семь месяцев, если он не делает этого самостоятельно.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский вообще отмечает, если ребенок здоров, то все, что нужно от родителей — это создать для ребенка нормальные условия.

— Если врачи не обнаружили у ребенка никаких серьезных заболеваний (неврологического или опорно-двигательного аппарата), то ребенок обязательно сядет, поползет, встанет и пойдет. Все это произойдет само по себе, — говорит Комаровский.

Комаровский добавляет, что родителям не нужно ориентироваться на конкретные нормы, ведь у всех детей они разные.

— Главное, что должны понимать родители — сидеть маленькому ребенку не полезно. Чем позже произойдет вертикальная нагрузка на позвоночник, тем ровнее спинка и крепче ножки будут у малыша, — отмечает педиатр.

Стоит ли родителям присаживать ребенка

Комаровский отмечает, что главная задача мамы и папы — категорически не помогать.

— Прямая задача родителей — всячески поощрять не сидение или стояние, а ползание ребенка. Например, положили малыша на пол животиком вниз. В нескольких метрах от него положите яркий мячик, и пусть ребенок пытается до игрушки добраться, — рекомендует педиатр.

Врач добавляет, когда ребенок сначала поползает, а потом сядет и встанет — это будет прекрасно.

— Главное — не равняться на других детей. Если ваш ребенок здоров, то сидеть, стоять, ползать и ходить он научится сама, с вашей небольшой помощью, — добавляет педиатр.

По словам Комаровского, родителям нужно помогать ребенку больше ползать, а дальше малыш сделает все сам.