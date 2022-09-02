За период полномасштабной войны, которую наша страна ведет с российским агрессором, в Киеве родилось 7 856 малышей: 4 127 мальчиков и 3 729 девочек. Среди новорожденных — 155 двойнят и одна тройня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Он также отметил, что за 190 дней с начала широкомасштабного российского вторжения в столице поженились 14 700 пар.

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— Каждый из нас должен работать на победу: кто-то – защищать страну в бою, кто-то – укреплять экономику, а кто-то – создавать новые семьи и рожать украинцев, — пишет Николай Поворозник.

И выражает уверенность, что это будут непокоренные, независимые и сильные украинцы, которые будут жить на своей свободной земле.

Замглавы КГГА пожелал новорожденным и их родителям крепкого здоровья и мирного неба, а новосозданным семьям – безграничной любви, благополучия и счастья.

Источник: Николай Поворозник