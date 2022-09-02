За період повномасштабної війни, яку наша країна веде з російським агресором, в Києві народилося 7 856 малюків: 4 127 хлопчиків і 3 729 дівчаток. Серед новонароджених – 155 двійнят і одна трійня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Він також зазначив, що за 190 днів з початку широкомасштабного російського вторгнення в столиці одружилися 14 700 пар.

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– Кожен з нас повинен працювати на перемогу: хтось – захищати країну в бою, хтось – зміцнювати економіку, а хтось – створювати нові сім’ї і народжувати українців, – пише Микола Поворозник.

І висловлює впевненість, що це будуть нескорені, незалежні і сильні українці, які житимуть на своїй вільній землі.

Заступник голови КМДА побажав новонародженим та їхнім батькам міцного здоров’я і мирного неба, а новоствореним сім’ям – безмежної любові, благополуччя і щастя.

Джерело: Микола Поворозник