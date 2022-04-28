В столице продолжает работать горячая линия психологической помощи киевлянам. С начала полномасштабного российского вторжения здесь зафиксировано более 1 700 обращений. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

— С 24 февраля 2022 года почти 72% обращений на горячую линию связаны с реакцией на боевые действия, на вызванные войной изменения в обществе и в связи с невозможностью адаптироваться к психотравматической ситуации, которая вызывает стресс, – отметил Николай Поворозник.

Он добавил, что люди также обращаются после потери близкого человека, с душевными страданиями вследствие тяжелого психического расстройства и связанной с ним социальной изоляции, а также из-за разводов, потери работы, конфликтов на производстве, разрыва романтических отношений и одиночества.

— Если вы чувствуете потребность в помощи, не стесняйтесь обратиться к специалисту. Своевременный разговор может стать переломным в вашей жизни, — подчеркнул Николай Поворозник.

Номер горячей линии психологической помощи КГГА – 0 800 50 12 12.