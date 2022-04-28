У столиці продовжує працювати гаряча лінія психологічної допомоги киянам. З початку повномасштабного російського вторгнення тут зафіксовано понад 1 700 звернень. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– З 24 лютого 2022 року майже 72% звернень на гарячу лінію пов’язані з реакцією на бойові дії, на викликані війною зміни в суспільстві і у зв’язку з неможливістю адаптуватися до психотравматичної ситуації, яка викликає стрес, – зазначив Микола Поворозник.

Він додав, що люди також звертаються після втрати близької людини, з душевними стражданнями внаслідок важкого психічного розладу і пов’язаної з ним соціальної ізоляції, а також через розлучення, втрату роботи, конфлікти на виробництві, розрив романтичних відносин і самотність.

– Якщо ви відчуваєте потребу в допомозі, не соромтеся звернутися до фахівця. Своєчасна розмова може стати переломною у вашому житті, – підкреслив Микола Поворозник.

Номер гарячої лінії психологічної допомоги КМДА – 0 800 50 12 12.