Американський клінічний психолог стверджує, що, незалежно від того, чи є у вас конкретна проблема або ви просто намагаєтеся прожити свій день трохи краще, потрібно приділяти близько 15 хвилин щоранку для підтримки свого психічного здоров’я.

– Це еквівалент психічного здоров’я чищенню зубів перед тим, як вам знадобиться лікування кореневого каналу, – пояснює Бродерік Сойєр.

За його словами, гігієна проявляється в зниженні рівня кортизолу, основного гормону стресу.

Згідно з дослідженням 2020 року, підвищений рівень кортизолу може призвести до ряду ускладнень зі здоров’ям. А дослідження 2016 року показало, що емоційна регуляція покращує стійкість здоров’я в літньому віці.

Сойєр розробив метод гігієни психічного здоров’я. Він пояснив, чому це має бути частиною нашої повсякденності і як можна впровадити метод в своє життя.

За словами Сойєра, якщо ви починаєте день у стані стресу, це часто є вихідним станом, до якого ви повертаєтеся до кінця дня. Коли ж ви починаєте з ясним, розслабленим розумом, у вас є спокійна точка відліку, до якої ви можете повернутися.

Як побудувати свою щоденну практику

Спробуйте нові заняття

Перший крок до поліпшення гігієни вашого психічного здоров’я – це експериментувати з різними видами діяльності, з усім, що заспокоює і знижує рівень кортизолу.

Для початку виділяйте 15 хвилин вранці щодня, щоб уповільнити темп і навмисно зосередитися на своєму внутрішньому благополуччі.

Це можуть бути цілком звичні дії, але більш розслаблюючі. Наприклад, повільно пити ранкову каву з декількома глибокими вдихами або перемикати радіо на музику, яка вам подобається в дорозі.

Важливо продовжувати пробувати нові види діяльності, поки не знайдете те, що підходить саме для вас.

Відстежуйте, як ви себе почуваєте

За словами Сойєра, важливою частиною експерименту є ведення щоденника. Після того, як ви спробуєте нове заняття протягом 15 хвилин, зверніть увагу на те, як ви себе почували після цього і протягом решти дня, це може допомогти вам зрозуміти, які речі найкраще підходять для вас.

Жодна дія не буде працювати постійно. Це може мати велике значення, щоб стежити за тим, що вам потрібно в різних контекстах.

Це може означати, що в один день ви закінчуєте свої 15 хвилин чашкою еспресо, а в інший день робите медитацію концентрації.

Додавайте протягом дня в міру необхідності

Зрештою, ці 15 хвилин вранці можуть здатися не такою вже рутиною. Насправді, ви можете почати хотіти перевірки свого психічного стану в більшій кількості моментів протягом дня.

У будь-який зручний час, але принаймні три дні на тиждень Сойєр запропонував додати трохи фізичної активності з низьким рівнем впливу, таких як ходьба, їзда на велосипеді або йога.

Також корисно додати трохи часу, щоб розслабитися в кінці дня, якщо можете, відключивши робочі повідомлення, відійшовши від екранів і знайшовши час для релаксу, додав психолог.