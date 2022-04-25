Дослідження американських вчених показали, що за допомогою інтенсивних фізичних навантажень можна помітно зменшити тягу до шкідливої їжі. Іншими словами, активний спосіб життя реально може допомогти дотримуватися дієти людям з ожирінням, у яких виникають складнощі з утриманням від солодкого і жирного.

До слова, ці результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, які показали, що фізична активність зменшує потяг до кокаїну у залежних від нього людей.

Дійсно, проблема ожиріння певною мірою нагадує залежність від наркотичних речовин: чим довше утримання від наркотиків, тим сильніше тяга до них.

У той же час дослідження свідчать, що зміна середовища, націлена на зменшення пов’язаних зі зловживанням стимулів, і фізичні тренування здатні зменшити потяг не тільки до кокаїну, але і до алкоголю і тютюну.

Що стосується ожиріння, то досліди були проведені поки тільки на самцях щурів. Вчені хотіли зрозуміти, чи зможе інтенсивне фізичне тренування якось вплинути на бажання їсти сильно жирну, а, отже, висококалорійну їжу.

Для цього тварин спочатку навчили натискати на важіль, після чого слід було включення світла і звукового сигналу, а потім – видача шкідливої їжі. Так у тварин формували асоціацію світла і звуку з шкідливою їжею, що дозволило б виміряти потяг до неї.

Через кілька днів натискання важеля стало супроводжуватися тільки світловим і звуковим стимулами, без видачі їжі. Спостерігаючи, як часто тварина натискає на важіль, вчені могли оцінити тягу до порцій з високим вмістом жирів.

Через 29 днів гризунів посадили на дієту зі звичайного корму. У цей час половину піддослідних піддавали регулярним високоінтенсивним тренуванням: шість днів на тиждень щури тренувалися на біговій доріжці з наростанням складності при максимальному споживанні кисню, який сприяє оптимальному спалюванню жиру.

Решта пацюків цілий місяць шість днів на тиждень по десять хвилин проводили на неактивній біговій доріжці. Після закінчення періоду абстиненції тваринам знову надали важелі, за допомогою яких вони раніше отримували висококалорійну винагороду.

З’ясувалося, що вправи таки допомогли тваринам притупити тягу до шкідливої їжі. У тренованих щурів не відзначили істотних змін в частоті натискання важеля в перший і останній день періоду утримання.

Однак малоактивні щури після місячного утримання стали майже вдвічі частіше натискати на важелі, прагнучи отримати смачну, хоч і шкідливу нагороду.

Джерело: Obesity