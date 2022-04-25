Исследования американских ученых показали, что с помощью интенсивных физических нагрузок можно заметно уменьшить тягу к вредной пище. Другими словами, активный образ жизни реально может помочь придерживаться диеты людям с ожирением, у которых возникают сложности с воздержанием от сладкого и жирного.

К слову, эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что физическая активность уменьшает влечение к кокаину у зависимых от него людей.

Действительно, проблема ожирения в определенной степени напоминает зависимость от наркотических веществ: чем дольше воздержание от наркотиков, тем сильнее тяга к ним.

В то же время исследования свидетельствуют, что изменение среды, нацеленное на уменьшение связанных со злоупотреблением стимулов, и физические тренировки способны уменьшить влечение не только к кокаину, но и к алкоголю и табаку.

Что касается ожирения, то опыты были проведены пока только на самцах крыс. Ученые хотели понять, сможет ли интенсивная физическая тренировка как-то повлиять на желание есть сильно жирную, а, следовательно, высококалорийную пищу.

Для этого животных сначала научили нажимать на рычаг, после чего следовало включение света и звукового сигнала, а затем — выдача вредной пищи. Так у животных формировали ассоциацию света и звука с вредной пищей, что позволило бы измерить влечение к ней.

Через несколько дней нажатие рычага стало сопровождаться только световым и звуковым стимулами, без выдачи еды. Считая, как часто животное нажимает на рычаг, ученые могли оценить тягу к порциям с высоким содержанием жиров.

Спустя 29 дней грызунов посадили на диету из обычного корма. В это время половину подопытных подвергали регулярным высокоинтенсивным тренировкам: шесть дней в неделю крысы тренировались на беговой дорожке с нарастанием сложности при максимальном потреблении кислорода, который способствует оптимальному сжиганию жира.

Остальные крысы целый месяц шесть дней в неделю по десять минут проводили на неактивной беговой дорожке. После окончания периода абстиненции животным снова представляли рычаги, с помощью которых они ранее получали высококалорийное вознаграждение.

Выяснилось, что упражнения таки помогли животным притупить тягу к вредной пище. У тренированных крыс не отметили существенных изменений в частоте нажатия рычага в первый и последний день периода удержания.

Однако малоактивные крысы после месячного содержания стали почти вдвое чаще нажимать на рычаги, стремясь получить вкусную, хоть и вредную награду.

Источник: Obesity