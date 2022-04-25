Гранола – один із варіантів сніданку. Її можна приготувати і самому вдома.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділися рецептом.
Як приготувати гранолу
Інгредієнти
- 150 г вівсяних пластівців
- 1 ст. л. яблучного пюре
- 30 г вершкового масла
- 1 ст. л. меду
- 10 г ванільного цукру
- кориця до смаку
- 30 г арахісу
- 30 г волоських горіхів
Приготування
- Розігріти духовку до 160 градусів.
- У тарілці змішати всі інгредієнти.
- Викласти суміш на деко з пергаментом. Розподілити тонким рівномірним шаром.
- Відправити у духовку на 30 хвилин. Варто помішувати її час від часу, щоб вона була розсипчастою та не пригорала.
- Дістати її з духовки, перемішати та дати охолонути.
Смакувати гранолу можна зранку разом з кефіром чи йогуртом. За смаком можна додавати інші інгредієнти – фрукти, ягоди, горіхи. Такий сніданок особливо буде до смаку дітям.
Джерело: Клопотенко