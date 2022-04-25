Гранола – один із варіантів сніданку. Її можна приготувати і самому вдома.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділися рецептом.

Як приготувати гранолу

Інгредієнти

150 г вівсяних пластівців

1 ст. л. яблучного пюре

30 г вершкового масла

1 ст. л. меду

10 г ванільного цукру

кориця до смаку

30 г арахісу

30 г волоських горіхів

Приготування

Розігріти духовку до 160 градусів. У тарілці змішати всі інгредієнти. Викласти суміш на деко з пергаментом. Розподілити тонким рівномірним шаром. Відправити у духовку на 30 хвилин. Варто помішувати її час від часу, щоб вона була розсипчастою та не пригорала. Дістати її з духовки, перемішати та дати охолонути.

Смакувати гранолу можна зранку разом з кефіром чи йогуртом. За смаком можна додавати інші інгредієнти – фрукти, ягоди, горіхи. Такий сніданок особливо буде до смаку дітям.

Джерело: Клопотенко