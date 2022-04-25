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Для ідеального сніданку – як приготувати домашню гранолу

25 Квітня 2022, 19:10
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
гранола

Гранола – один із варіантів сніданку. Її можна приготувати і самому вдома.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділися рецептом.

Як приготувати гранолу

Інгредієнти

  • 150 г вівсяних пластівців
  • 1 ст. л. яблучного пюре
  • 30 г вершкового масла
  • 1 ст. л. меду
  • 10 г ванільного цукру
  • кориця до смаку
  • 30 г арахісу
  • 30 г волоських горіхів
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Приготування

  1. Розігріти духовку до 160 градусів.
  2. У тарілці змішати всі інгредієнти.
  3. Викласти суміш на деко з пергаментом. Розподілити тонким рівномірним шаром.
  4. Відправити у духовку на 30 хвилин. Варто помішувати її час від часу, щоб вона була розсипчастою та не пригорала.
  5. Дістати її з духовки, перемішати та дати охолонути.

Смакувати гранолу можна зранку разом з кефіром чи йогуртом. За смаком можна додавати інші інгредієнти – фрукти, ягоди, горіхи. Такий сніданок особливо буде до смаку дітям.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт, Сніданок
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