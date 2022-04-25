Гранола – один из вариантов завтрака. Ее можно приготовить и самому дома.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом.
Как приготовить гранолу
Ингредиенты
- 150 г овсяных хлопьев
- 1 ст. л. яблочного пюре
- 30 г сливочного масла
- 1 ст. л. меда
- 10 г ванильного сахара
- корица по вкусу
- 30 г арахиса
- 30 г грецких орехов
Приготовление
- Разогреть духовку до 160 градусов.
- В тарелке смешать все ингредиенты.
- Выложить смесь на противень с пергаментом. Распределить тонким равномерным слоем.
- Отправить в духовку на 30 минут. Следует помешивать ее время от времени, чтобы она была рассыпчатой и не пригорала.
- Достать ее из духовки, перемешать и дать остыть.
Есть гранолу можно с утра вместе с кефиром или йогуртом. По вкусу можно добавлять другие ингредиенты – фрукты, ягоды, орехи. Такой завтрак особенно придется по вкусу детям.
Источник: Клопотенко