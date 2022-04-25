Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Для идеального завтрака – как приготовить домашнюю гранолу

25 апреля 2022, 19:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
гранола

Гранола – один из вариантов завтрака. Ее можно приготовить и самому дома.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом.

Как приготовить гранолу

Ингредиенты

  • 150 г овсяных хлопьев
  • 1 ст. л. яблочного пюре
  • 30 г сливочного масла
  • 1 ст. л. меда
  • 10 г ванильного сахара
  • корица по вкусу
  • 30 г арахиса
  • 30 г грецких орехов
Читайте также:
Для идеального завтрака – как приготовить домашнюю гранолуКак сохранить продукты без холодильника — рекомендации Клопотенко

Приготовление

  1. Разогреть духовку до 160 градусов.
  2. В тарелке смешать все ингредиенты.
  3. Выложить смесь на противень с пергаментом. Распределить тонким равномерным слоем.
  4. Отправить в духовку на 30 минут. Следует помешивать ее время от времени, чтобы она была рассыпчатой ​​и не пригорала.
  5. Достать ее из духовки, перемешать и дать остыть.

Есть гранолу можно с утра вместе с кефиром или йогуртом. По вкусу можно добавлять другие ингредиенты – фрукты, ягоды, орехи. Такой завтрак особенно придется по вкусу детям.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт, Сніданок
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь