Гранола – один из вариантов завтрака. Ее можно приготовить и самому дома.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом.

Как приготовить гранолу

Ингредиенты

150 г овсяных хлопьев

1 ст. л. яблочного пюре

30 г сливочного масла

1 ст. л. меда

10 г ванильного сахара

корица по вкусу

30 г арахиса

30 г грецких орехов

Приготовление

Разогреть духовку до 160 градусов. В тарелке смешать все ингредиенты. Выложить смесь на противень с пергаментом. Распределить тонким равномерным слоем. Отправить в духовку на 30 минут. Следует помешивать ее время от времени, чтобы она была рассыпчатой ​​и не пригорала. Достать ее из духовки, перемешать и дать остыть.

Есть гранолу можно с утра вместе с кефиром или йогуртом. По вкусу можно добавлять другие ингредиенты – фрукты, ягоды, орехи. Такой завтрак особенно придется по вкусу детям.

Источник: Клопотенко