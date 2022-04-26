Американский клинический психолог утверждает, что, независимо от того, есть ли у вас конкретная проблема или вы просто пытаетесь прожить свой день немного лучше, нужно уделять около 15 минут каждое утро для поддержания своего психического здоровья.

— Это эквивалент психического здоровья чистки зубов перед тем, как вам понадобится лечение корневого канала, — объясняет Бродерик Сойер.

По его словам, гигиена проявляется в снижении уровня кортизола, основного гормона стресса.

Согласно исследованию 2020 года, повышенный уровень кортизола может привести к ряду осложнений со здоровьем. А исследование 2016 года показало, что эмоциональная регуляция улучшает устойчивость здоровья в пожилом возрасте.

Сойер разработал метод гигиены психического здоровья. Он объяснил, почему это должно быть частью нашей повседневности и как можно внедрить ее в свою жизнь.

По словам Сойера, если вы начинаете день в состоянии стресса, это часто является исходным состоянием, к которому вы возвращаетесь к концу дня. Когда же вы начинаете с ясным, расслабленным умом, у вас есть спокойная точка отсчета, к которой вы можете вернуться.

Как построить свою ежедневную практику

Попробуйте новые занятия

Первый шаг к улучшению гигиены вашего психического здоровья — это экспериментировать с различными видами деятельности, со всем, что успокаивает и снижает уровень кортизола.

Для начала выделяйте 15 минут утром каждый день, чтобы замедлить темп и намеренно сосредоточиться на своем внутреннем благополучии.

Это могут быть вполне привычные действия, но только более расслабляющие. Например, медленно пить утренний кофе с несколькими глубокими вдохами или переключать радио на музыку, которая вам нравится в дороге.

Важно продолжать пробовать новые виды деятельности, пока не найдете то, что подходит именно для вас.

Отслеживайте, как вы себя чувствуете

По словам Сойера, важной частью эксперимента является ведение дневника. После того, как вы попробуете новое занятие в течение 15 минут, обратите внимание на то, как вы себя чувствовали после этого и в течение остальной части дня, это может помочь вам понять, какие вещи лучше всего подходят для вас.

Обратите внимание на то, что вам нужно в разное время

Ни одно действие не будет работать постоянно. Это может иметь большое значение, чтобы следить за тем, что вам нужно в разных контекстах.

Это может означать, что в один день вы заканчиваете свои 15 минут чашечкой эспрессо, а в другой день делаете медитацию концентрации.

Добавляйте в течение дня по мере необходимости

В конце концов, эти 15 минут утром могут показаться не такой уж рутиной. На самом деле, вы можете начать хотеть проверки своего психического состояния в большем количестве моментов в течение дня.

В любое удобное время, но по крайней мере три дня в неделю Сойер предложил добавить немного физической активности с низким уровнем воздействия, такой как ходьба, езда на велосипеде или йога.

Также полезно добавить немного времени, чтобы расслабиться в конце дня, если можете, отключив рабочие уведомления, отойдя от экранов и найдя время для релакса, добавил психолог.