Малюки дуже швидко розвиваються. У перші місяці життя дитина вже вчиться тримати голівку, фокусувати увагу на одному предметі та сидіти.

Коли діти починають самостійно сидіти та чи можуть батьки допомогти опанувати цю навичку – дивіться в нашому матеріалі.

Коли малюк маже сидіти самостійно

Говорити чітко у скільки місяців дитина опановує цю навичку, складно. Варто розуміти, що це все суто індивідуально, адже розвиваються дітки по-різному.

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У кожного терміни можуть бути різними, хоча існують загальноприйняті етапи розвитку, згідно з якими повинні розвиватися малюки.

3–4 місяці – м’язи дитини ще недостатньо міцні, але вони поступово розвиваються, щоб дитина могла тримати голову

м’язи дитини ще недостатньо міцні, але вони поступово розвиваються, щоб 5–6 місяців – малюк розвиває достатню силу м’язів для самостійного сидіння. На цьому етапі дітки можуть сидіти недовго. Малюк може спиратися на руки під час сидіння, аби не втрачати рівновагу.

малюк розвиває достатню силу м’язів для самостійного сидіння. На цьому етапі дітки можуть сидіти недовго. Малюк може спиратися на руки під час сидіння, аби не втрачати рівновагу. 7–9 місяців – зазвичай до семимісячного віку дитина здатна сидіти впевнено. М’язи шиї та спини вже досить міцні. У цьому віці батьки вже можуть садити дитину та спеціальний стілець для годування.

До дев’яти місяців дитина вже може вільно сідати з будь-якого лежачого положення без батьківської допомоги.

До першого року життя малюк вже сидить добре та впевнено. До цього віку м’язи дитини стають доволі міцні, аби пробувати ставати на ноги.

Проте варто розуміти, що ці етапи розвитку є загальноприйнятими, тому не потрібно змушувати сідати дитину у шість-сім місяців, якщо вона не робить цього самостійно.

Відомий український педіатр Євген Комаровський взагалі зазначає, якщо дитина здорова, то усе, що потрібно від батьків – це створити для дитини нормальні умови.

– Якщо лікарі не виявили у дитини жодних серйозних захворювань (неврологічного чи опорно-рухового апарату), то дитина обов’язково сяде, поповзе, встане та піде. Усе це відбудеться саме по собі, – каже Комаровський.

Комаровський додає, що батькам не потрібно орієнтуватися на конкретні норми, адже у всіх дітей вони різні.

– Головне, що повинні розуміти батьки – сидіти маленькій дитині не корисно. Чим пізніше відбудеться вертикальне навантаження на хребет, тим рівніше спинка та міцніші ніжки будуть у малюка, – зазначає педіатр.

Чи варто батькам присаджувати дитину

Комаровський зазначає, що головна задача мами та тата – категорично не допомагати.

– Пряме завдання батьків – всіляко заохочувати не сидіння чи стояння, а повзання дитини. Наприклад, поклали малюка на підлогу животиком донизу. У кількох метрах від нього покладіть яскравий м’ячик, і нехай дитина намагається до іграшки дістатися, – рекомендує педіатр.

Лікар додає, коли дитина спочатку поповзає, а потім сяде та встане – це буде чудово.

– Головне – не рівнятися на інших дітей. Якщо ваша дитина здорова, то сидіти, стояти, повзати та ходити вона навчиться сама, з вашою незначною допомогою, – додає педіатр.

За словами Комаровського, батькам потрібно допомагати дитині повзати, а далі малюк зробить все сам.